Расчет



Метод расчета отличается, по сравнению с обычным расчетом импульса. Momentum определяется как сумма абсолютных разниц текущей цены к цене 1 период назад, а затем сравнивается с соотношением текущей цены с ценой несколько (N) периодов назад.

ABS MOMENTUM = SUM(ABS(CLOSE(i)-CLOSE(i-1)) MOMENTUM = CLOSE(i)>CLOSE(i-N) ? ABS MOMENTUM : - ABS MOMENTUM



где:

CLOSE(i) — цена закрытия текущего бара;

CLOSE(i-1) — цена закрытия бара 1 период назад;

CLOSE(i-N) — цена закрытия N периодов назад.

В этой версии: Индикатор может использовать для расчета отфильтрованные цены. Если для принятия решений используется наклон импульса, такой фильтр позволяет значительно уменьшить количество сигналов (в том числе ложных). Получается вполне приемлемая задержка (можете сами проверить, сравнив эту версию со стандартным индикатором Momentum с тем же периодом).

Для фильтра индикатор может использовать один из 4 типов скользящих средних:

Простая скользящая средняя SMA;





Экспоненциальная скользящая средняя EMA;





Сглаженная скользящая средняя SMMA;





Линейно-взвешенная скользящая средняя LWMA.

PS: сравнение "большой картины" текущего индикатора с обычным индикатором Momentum и сравнение точек принятия решений.