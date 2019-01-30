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Индикаторы

Directional smoothed momentum - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(20)
Опубликован:
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Расчет

Метод расчета отличается, по сравнению с обычным расчетом импульса. Momentum определяется как сумма абсолютных разниц текущей цены к цене 1 период назад, а затем сравнивается с соотношением текущей цены с ценой несколько (N) периодов назад.

ABS MOMENTUM = SUM(ABS(CLOSE(i)-CLOSE(i-1))

MOMENTUM = CLOSE(i)>CLOSE(i-N) ? ABS MOMENTUM : - ABS MOMENTUM

где:

  • CLOSE(i) — цена закрытия текущего бара;
  • CLOSE(i-1) — цена закрытия бара 1 период назад;
  • CLOSE(i-N) — цена закрытия N периодов назад.

В этой версии:

  • Индикатор может использовать для расчета отфильтрованные цены. Если для принятия решений используется наклон импульса, такой фильтр позволяет значительно уменьшить количество сигналов (в том числе ложных). Получается вполне приемлемая задержка (можете сами проверить, сравнив эту версию со стандартным индикатором Momentum с тем же периодом).
  • Для фильтра индикатор может использовать один из 4 типов скользящих средних:
      • Простая скользящая средняя SMA;
      • Экспоненциальная скользящая средняя EMA;
      • Сглаженная скользящая средняя SMMA;
      • Линейно-взвешенная скользящая средняя LWMA.

PS: сравнение "большой картины" текущего индикатора с обычным индикатором Momentum и сравнение точек принятия решений.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22821

Volatility adjusted WPR Volatility adjusted WPR

Индикатор WPR (Williams Percent Range) с адаптивностью с учетом волатильности

Volatility adjusted RSI Volatility adjusted RSI

RSI с учетом волатильности

Rsi (var) - Hull Rsi (var) - Hull

RSi (var) - средняя Халла

Hull levels Hull levels

Hull levels