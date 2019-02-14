已经解释了多次，RSI按照它原来的形式，使用了有时被称为 Wilders EMA 来进行计算 (在数值中，它恰好和 SMMA (平滑的移动平均，Smoothed Moving Average) 相同). 使用其它一些平均来替代那个平均会生成与原有RSI完全不同类型的另一种 RSI。

这个版本使用了 Alan Hull 的移动平均，有两个方面 :

把 Wilders EMA 替换为 Hull 平均

在计算之前加上了价格的过滤

它是一类 "all Hull" RSI(oma) (它使用了 Hull 平均来替代了所有的平均. 另外，这个版本还有 "divisor" 参数. 那个参数如果设为2.0，生成的Hull平均就和原有的一样。任何小于 2 的话, 会"减慢" Hull 平均, 而任何大于 2.0 的值会 "加速" 这个指标 (但是会增加过量 - 当“趋势”的RSI变化非常突然时，你会注意到这些超调周期——这是“太快”的结果，然后调整除数参数是一个明智的解决方案。). 所以，我们必须找到一些平衡，如何使用这个参数，当涉及到它的使用时，建议进行一些实验。总之，Hull 平均有时会产生“太快”的rsi值，但结果足够有趣，可以稍微利用它，因为在正确的设置下，它似乎是一个潜在的有用工具。





