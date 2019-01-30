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Volatility adjusted WPR - индикатор для MetaTrader 5
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Это индикатор WPR (Williams Percent Range) с адаптивностью с учетом волатильности. Для адаптивности используется "простая волатильность" (дополнительный индикатор не требуется, так как все расчеты уже встроены в код).
Есть 2 отличия от оригинального WPR:
- для простого отображения гистограммы (без использования двух дополнительных буферов), значение WPR сдвигается на +50 (например, вверх);
- добавлено сглаживание (WPR — довольно "нервный" индикатор, поэтому в этой версии добавлена возможность использования сглаживания с минимальной задержкой. Чтобы отключить сглаживание, установите период равным 1 или меньше.)
PS: Пример показывает, зачем в индикаторе WPR нудно сглаживание. 3 экземпляра WPR:
- верхний - сглаженный, учитывающий волатильность
- в середине - с адаптивностью с учетом волатильности, без сглаживания
- нижний - обычный индикатора WPR
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22815
Volatility adjusted RSI
RSI с учетом волатильностиSimple volatility
Простая волатильность
Directional smoothed momentum
Направленный сглаженный импульс (импульс средних)Rsi (var) - Hull
RSi (var) - средняя Халла