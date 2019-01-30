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Индикаторы

Volatility adjusted WPR - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1970
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
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Это индикатор WPR (Williams Percent Range) с адаптивностью с учетом волатильности. Для адаптивности используется "простая волатильность" (дополнительный индикатор не требуется, так как все расчеты уже встроены в код).

Есть 2 отличия от оригинального WPR:

  • для простого отображения гистограммы (без использования двух дополнительных буферов), значение WPR сдвигается на +50 (например, вверх);
  • добавлено сглаживание (WPR — довольно "нервный" индикатор, поэтому в этой версии добавлена возможность использования сглаживания с минимальной задержкой. Чтобы отключить сглаживание, установите период равным 1 или меньше.)

PS: Пример показывает, зачем в индикаторе WPR нудно сглаживание. 3 экземпляра WPR:

  • верхний - сглаженный, учитывающий волатильность
  • в середине - с адаптивностью с учетом волатильности, без сглаживания
  • нижний - обычный индикатора WPR

Какой из них вы бы использовали для принятия решений?



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22815

Volatility adjusted RSI Volatility adjusted RSI

RSI с учетом волатильности

Simple volatility Simple volatility

Простая волатильность

Directional smoothed momentum Directional smoothed momentum

Направленный сглаженный импульс (импульс средних)

Rsi (var) - Hull Rsi (var) - Hull

RSi (var) - средняя Халла