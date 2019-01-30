Это индикатор WPR (Williams Percent Range) с адаптивностью с учетом волатильности. Для адаптивности используется "простая волатильность" (дополнительный индикатор не требуется, так как все расчеты уже встроены в код).

Есть 2 отличия от оригинального WPR:

для простого отображения гистограммы (без использования двух дополнительных буферов), значение WPR сдвигается на +50 (например, вверх);

добавлено сглаживание (WPR — довольно "нервный" индикатор, поэтому в этой версии добавлена возможность использования сглаживания с минимальной задержкой. Чтобы отключить сглаживание, установите период равным 1 или меньше.)

PS: Пример показывает, зачем в индикаторе WPR нудно сглаживание. 3 экземпляра WPR: верхний - сглаженный, учитывающий волатильность

в середине - с адаптивностью с учетом волатильности, без сглаживания

нижний - обычный индикатора WPR Какой из них вы бы использовали для принятия решений?





