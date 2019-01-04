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Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Tail_Alert - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 产品 7 文章 3560 代码 4 主题 950 评论
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(13)
已发布:
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Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Alert 指标，使用水平线标记了到下一个交易日的扩展。增加了输入参数用于扩展指标水平线。

input bool Draw_Tail=true;          // 允许扩展水平线至交易日结束


图 1. Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Tail_Alert 指标

图 1. Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Tail_Alert 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22831

关闭所有仓位 关闭所有仓位

当达到指定利润水平时关闭所有仓位

任意仓位锁仓 任意仓位锁仓

当达到N个点的利润时建立反向仓位

XFisher_org_v1_HTF XFisher_org_v1_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 XFisher_org_v1 指标

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