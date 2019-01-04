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Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Tail_Alert - MetaTrader 5脚本
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Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Alert 指标，使用水平线标记了到下一个交易日的扩展。增加了输入参数用于扩展指标水平线。
input bool Draw_Tail=true; // 允许扩展水平线至交易日结束
图 1. Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Tail_Alert 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22831
XFisher_org_v1_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 XFisher_org_v1 指标XFisher_org_v1_Candle
烛形形式的 XFisher_org_v1 指标