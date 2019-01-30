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Индикаторы

Volatility adjusted RSI - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(16)
Опубликован:
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По определению RSI — индикатор из семейства импульсовых.

Поэтому было бы неплохо, если бы он подстраивался под рыночную волатильность. Поскольку обычный RSI немного ограничен в части волатильности, в этой версии для настройки периода расчета RSI используется простая волатильность (индикатор опубликован здесь: Simple Vollatility).

PS: для расчета используется пользовательский RSI. Может показаться, что проще использовать встроенный RSI, но в этом случае пришлось бы создавать новый RSI для каждого нового периода. Поскольку мы не можем знать заранее, какие именно периоды нам понадобятся, невозможно (и это было бы крайне неэффективно) создать все экземпляры RSI, которые в конечном итоге могли бы понадобиться в расчетах настраиваемого RSI.
В этом случае единственным решением является использование пользовательских функций.

Использовать как обычно: помимо адаптивности, использование подобно обычному индикатору RSI.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22814

Simple volatility Simple volatility

Простая волатильность

Ehlers Fisher transform Ehlers Fisher transform

Преобразование Фишера от Элерса

Volatility adjusted WPR Volatility adjusted WPR

Индикатор WPR (Williams Percent Range) с адаптивностью с учетом волатильности

Directional smoothed momentum Directional smoothed momentum

Направленный сглаженный импульс (импульс средних)