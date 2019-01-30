PS: для расчета используется пользовательский RSI. Может показаться, что проще использовать встроенный RSI, но в этом случае пришлось бы создавать новый RSI для каждого нового периода. Поскольку мы не можем знать заранее, какие именно периоды нам понадобятся, невозможно (и это было бы крайне неэффективно) создать все экземпляры RSI, которые в конечном итоге могли бы понадобиться в расчетах настраиваемого RSI.

В этом случае единственным решением является использование пользовательских функций.

