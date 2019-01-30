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Volatility adjusted RSI - индикатор для MetaTrader 5
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По определению RSI — индикатор из семейства импульсовых.
Поэтому было бы неплохо, если бы он подстраивался под рыночную волатильность. Поскольку обычный RSI немного ограничен в части волатильности, в этой версии для настройки периода расчета RSI используется простая волатильность (индикатор опубликован здесь: Simple Vollatility).
PS: для расчета используется пользовательский RSI. Может показаться, что проще использовать встроенный RSI, но в этом случае пришлось бы создавать новый RSI для каждого нового периода. Поскольку мы не можем знать заранее, какие именно периоды нам понадобятся, невозможно (и это было бы крайне неэффективно) создать все экземпляры RSI, которые в конечном итоге могли бы понадобиться в расчетах настраиваемого RSI.В этом случае единственным решением является использование пользовательских функций.
Использовать как обычно: помимо адаптивности, использование подобно обычному индикатору RSI.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22814
Simple volatility
Простая волатильностьEhlers Fisher transform
Преобразование Фишера от Элерса
Volatility adjusted WPR
Индикатор WPR (Williams Percent Range) с адаптивностью с учетом волатильностиDirectional smoothed momentum
Направленный сглаженный импульс (импульс средних)