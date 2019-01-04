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实际作者:
TrendLaboratory Ltd.
含有额外平滑的 Fisher 指标，用来避免主线和信号线的错误交叉。
//+----------------------------------------------+ //| 指标的输入参数 | //+----------------------------------------------+ input uint FLength=7; // 平滑深度 input Smooth_Method MA_SMethod=MODE_JJMA; // 平滑方法 input uint MA_Length=5; // 平滑深度 input int MA_Phase=15; // 平滑参数, //---- 对于 JJMA, 变化范围是 -100 ... +100, 影响转化过程的质量; //---- 对于 VIDIA 这是 CMO 周期数, 对于 AMA 这是慢速平均 input ENUM_APPLIED_PRICE_ IPC=PRICE_CLOSE_; // 价格常数 input int Shift=0; // 指标水平平移柱数
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 类的使用在文章"不使用额外缓冲区平均价格序列用于中间计算"中有详尽介绍。
图 1. XFisher_org_v1 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22819
FineTuningMACandle_Chl_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 FineTuningMACandle_Chl 指标SignalTable_Sar_RSI_MA
这个指标显示了三个指标 (iSAR, iRSI 和 iMA) 在9个时段使用完整设置的买入和卖出信号