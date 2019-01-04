实际作者:

TrendLaboratory Ltd.



含有额外平滑的 Fisher 指标，用来避免主线和信号线的错误交叉。

input uint FLength= 7 ; input Smooth_Method MA_SMethod=MODE_JJMA; input uint MA_Length= 5 ; input int MA_Phase= 15 ; input ENUM_APPLIED_PRICE_ IPC=PRICE_CLOSE_; input int Shift= 0 ;

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 类的使用在文章"不使用额外缓冲区平均价格序列用于中间计算"中有详尽介绍。





图 1. XFisher_org_v1 指标