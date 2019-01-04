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XFisher_org_v1 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
XFisher_org_v1.mq5 (18.01 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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实际作者:

TrendLaboratory Ltd.

含有额外平滑的 Fisher 指标，用来避免主线和信号线的错误交叉。

//+----------------------------------------------+
//| 指标的输入参数                                  |
//+----------------------------------------------+
input uint FLength=7;                             // 平滑深度
input Smooth_Method MA_SMethod=MODE_JJMA;         // 平滑方法
input uint MA_Length=5;                           // 平滑深度                    
input int MA_Phase=15;                            // 平滑参数,
//---- 对于 JJMA, 变化范围是 -100 ... +100, 影响转化过程的质量;
//---- 对于 VIDIA 这是 CMO 周期数, 对于 AMA 这是慢速平均                  
input ENUM_APPLIED_PRICE_ IPC=PRICE_CLOSE_;       // 价格常数
input int Shift=0;                                // 指标水平平移柱数

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 类的使用在文章"不使用额外缓冲区平均价格序列用于中间计算"中有详尽介绍。

图 1. XFisher_org_v1 指标

图 1. XFisher_org_v1 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22819

FineTuningMACandle_Chl_HTF FineTuningMACandle_Chl_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 FineTuningMACandle_Chl 指标

SignalTable_Sar_RSI_MA SignalTable_Sar_RSI_MA

这个指标显示了三个指标 (iSAR, iRSI 和 iMA) 在9个时段使用完整设置的买入和卖出信号

Doubler Doubler

同时开启反向的仓位

任意仓位锁仓 任意仓位锁仓

当达到N个点的利润时建立反向仓位