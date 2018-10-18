Автор идеи - Борис

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник может работать только на хедж-счетах!

Очень простая идея: одновременно открываем две противоположные позиции. Но при этом Стоп лосс больше, чем Тейк профит - расчёт на то, что сначала сработает Тейк профит у одной из позиций, а потом цена развернётся и сработает Тейк профит у оставшейся позиции.

Также можно включать трейлинг - для этого нужно передать в Trailing Stop значение большее нуля.

Для каждого символа и таймфрейма необходима оптимизация параметров. Например для таймфрейма H1 диапазон параметров при оптимизации:





Параметр Print result отвечает за вывод логов по торговым операциям (открытие позиций и модификация позиций).