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Doubler - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Борис
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник может работать только на хедж-счетах!
Очень простая идея: одновременно открываем две противоположные позиции. Но при этом Стоп лосс больше, чем Тейк профит - расчёт на то, что сначала сработает Тейк профит у одной из позиций, а потом цена развернётся и сработает Тейк профит у оставшейся позиции.
Также можно включать трейлинг - для этого нужно передать в Trailing Stop значение большее нуля.
Для каждого символа и таймфрейма необходима оптимизация параметров. Например для таймфрейма H1 диапазон параметров при оптимизации:
Параметр Print result отвечает за вывод логов по торговым операциям (открытие позиций и модификация позиций).
Индикатор Фишера с дополнительным сглаживанием для устранения ложных пересечений основной и сигнальной линий.FineTuningMACandle_Chl_HTF
Индикатор FineTuningMACandle_Chl с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Открытие противоположной позиции при достижении убытка в N- pipsClose all positions
Закрытие позиций при достижении уровня прибыли