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Советники

Doubler - эксперт для MetaTrader 5

bobbybo | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2159
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
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Автор идеи - Борис

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник может работать только на хедж-счетах!

Очень простая идея: одновременно открываем две противоположные позиции. Но при этом Стоп лосс больше, чем Тейк профит - расчёт на то, что сначала сработает Тейк профит у одной из позиций, а потом цена развернётся и сработает Тейк профит у оставшейся позиции.

Также можно включать трейлинг - для этого нужно передать в Trailing Stop значение большее нуля.

Для каждого символа и таймфрейма необходима оптимизация параметров. Например для таймфрейма H1 диапазон параметров при оптимизации:


Параметр Print result отвечает за вывод логов по торговым операциям (открытие позиций и модификация позиций).

XFisher_org_v1 XFisher_org_v1

Индикатор Фишера с дополнительным сглаживанием для устранения ложных пересечений основной и сигнальной линий.

FineTuningMACandle_Chl_HTF FineTuningMACandle_Chl_HTF

Индикатор FineTuningMACandle_Chl с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Hedge any positions Hedge any positions

Открытие противоположной позиции при достижении убытка в N- pips

Close all positions Close all positions

Закрытие позиций при достижении уровня прибыли