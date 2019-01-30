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Индикаторы

Simple volatility - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1826
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
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Очень часто мы используем измерения волатильности.

Есть один простой способ: это отношение (суммы разниц цены) к среднему значению (суммы разниц цены). Хоть и простой способ, но он неплохо определяет волатильность. Для справки:

  • значения выше 1 - периоды повышенной волатильности
  • значения ниже 1 - периоды пониженной волатильности

Как можно видеть, он довольно хорошо определяет волатильности даже на "узком" рынке (при небольшой средней разнице, когда даже небольшое изменение является существенным изменением волатильности)


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22813

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Leader EMA Leader EMA

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Volatility adjusted WPR Volatility adjusted WPR

Индикатор WPR (Williams Percent Range) с адаптивностью с учетом волатильности