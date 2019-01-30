Очень часто мы используем измерения волатильности.

Есть один простой способ: это отношение (суммы разниц цены) к среднему значению (суммы разниц цены). Хоть и простой способ, но он неплохо определяет волатильность. Для справки:

значения выше 1 - периоды повышенной волатильности

значения ниже 1 - периоды пониженной волатильности

Как можно видеть, он довольно хорошо определяет волатильности даже на "узком" рынке (при небольшой средней разнице, когда даже небольшое изменение является существенным изменением волатильности)



