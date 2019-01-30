Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Simple volatility - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1826
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Очень часто мы используем измерения волатильности.
Есть один простой способ: это отношение (суммы разниц цены) к среднему значению (суммы разниц цены). Хоть и простой способ, но он неплохо определяет волатильность. Для справки:
- значения выше 1 - периоды повышенной волатильности
- значения ниже 1 - периоды пониженной волатильности
Как можно видеть, он довольно хорошо определяет волатильности даже на "узком" рынке (при небольшой средней разнице, когда даже небольшое изменение является существенным изменением волатильности)
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22813
Ehlers Fisher transform
Преобразование Фишера от ЭлерсаLeader EMA
Leader EMA
Volatility adjusted RSI
RSI с учетом волатильностиVolatility adjusted WPR
Индикатор WPR (Williams Percent Range) с адаптивностью с учетом волатильности