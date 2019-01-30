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Ehlers Fisher transform - индикатор для MetaTrader 5
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Так как это был один из наиболее неправильно используемых индикаторов (в версиях наподобие окраски "Solar wind"), здесь представлен простой не перерисовывающийся индикатор преобразования Фишера Элерса для MetaTrader 5
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22809
Leader EMA
Leader EMAPhase accumulation adaptive RSX
RSX, использующий для адаптивности фазовое накопление преобразования Гилберта
Simple volatility
Простая волатильностьVolatility adjusted RSI
RSI с учетом волатильности