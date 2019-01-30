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Индикаторы

Ehlers Fisher transform - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1967
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
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Так как это был один из наиболее неправильно используемых индикаторов (в версиях наподобие окраски "Solar wind"), здесь представлен простой не перерисовывающийся индикатор преобразования Фишера Элерса для MetaTrader 5

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22809

Leader EMA Leader EMA

Leader EMA

Phase accumulation adaptive RSX Phase accumulation adaptive RSX

RSX, использующий для адаптивности фазовое накопление преобразования Гилберта

Simple volatility Simple volatility

Простая волатильность

Volatility adjusted RSI Volatility adjusted RSI

RSI с учетом волатильности