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Leader EMA - индикатор для MetaTrader 5
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Теория:
Гиоргос Э. Силигардос, работающий над индикатором MACD, построил своего рода новое скользящее среднее, которое можно назвать "ведущим EMA" (сам он называл его "EMA с нулевой задержкой"). Здесь это новое скользящее представлено в виде самостоятельного индикатора.
Использование:
В индикаторе 2 режима окрашивания:
- цвет меняется при смене наклона Leader EMA
- цвет меняется при пересечении Leader EMA с обычным
Выберите подходящий режим и используйте смену цвета в качестве сигналов
PS: Пример для режима пересечения Leader EMA и обычной версии
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22790
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