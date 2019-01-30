Теория:

Гиоргос Э. Силигардос, работающий над индикатором MACD, построил своего рода новое скользящее среднее, которое можно назвать "ведущим EMA" (сам он называл его "EMA с нулевой задержкой"). Здесь это новое скользящее представлено в виде самостоятельного индикатора.

Использование:

В индикаторе 2 режима окрашивания:

цвет меняется при смене наклона Leader EMA

цвет меняется при пересечении Leader EMA с обычным

Выберите подходящий режим и используйте смену цвета в качестве сигналов



PS: Пример для режима пересечения Leader EMA и обычной версии