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Индикаторы

Leader EMA - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1628
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Теория:

Гиоргос Э. Силигардос, работающий над индикатором MACD, построил своего рода новое скользящее среднее, которое можно назвать "ведущим EMA" (сам он называл его "EMA с нулевой задержкой"). Здесь это новое скользящее представлено в виде самостоятельного индикатора.

Использование:

В индикаторе 2 режима окрашивания:

  • цвет меняется при смене наклона Leader EMA
  • цвет меняется при пересечении Leader EMA с обычным
Выберите подходящий режим и используйте смену цвета в качестве сигналов

PS: Пример для режима пересечения Leader EMA и обычной версии

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22790

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