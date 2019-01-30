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Phase accumulation adaptive RSX - индикатор для MetaTrader 5
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Теория:
Само преобразование Гильберта - это универсальный фильтр, используемый в обработке цифровых сигналов. На основе разницы между текущей и предыдущей ценой ценовые значения делятся на комплексные числовые компоненты - на реальную (inPhase) и мнимую (квадратурную) часть.
В этой версии:
Индикатор использует преобразование Гильберта в режиме фазового накопления и рассчитывает, сколько баров необходимо для накопления достаточного количества баров inPhases для достижения желаемого цикла. Это позволяет индикатору подстраиваться под рыночные условия. Параметры индикаторы нельзя настроить таким образом, чтобы получить "классическую" версию - в нем нет фиксированных периодов, поэтому о них надо забыть и принять термин "циклы".
Использование:
В качестве сигнала можно использовать смену цвета.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22789
EMA, использующая для адаптивности фазовое накопление преобразования ГилбертаNormalized smoothed MACD
Нормализованный сглаженный MACD
Leader EMAEhlers Fisher transform
Преобразование Фишера от Элерса