Теория:

Само преобразование Гильберта - это универсальный фильтр, используемый в обработке цифровых сигналов. На основе разницы между текущей и предыдущей ценой ценовые значения делятся на комплексные числовые компоненты - на реальную (inPhase) и мнимую (квадратурную) часть.



В этой версии:

Индикатор использует преобразование Гильберта в режиме фазового накопления и рассчитывает, сколько баров необходимо для накопления достаточного количества баров inPhases для достижения желаемого цикла. Это позволяет индикатору подстраиваться под рыночные условия. Параметры индикаторы нельзя настроить таким образом, чтобы получить "классическую" версию - в нем нет фиксированных периодов, поэтому о них надо забыть и принять термин "циклы".



Использование:

В качестве сигнала можно использовать смену цвета.