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Индикаторы

Phase accumulation adaptive RSX - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1708
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Теория:

Само преобразование Гильберта - это универсальный фильтр, используемый в обработке цифровых сигналов. На основе разницы между текущей и предыдущей ценой ценовые значения делятся на комплексные числовые компоненты - на реальную (inPhase) и мнимую (квадратурную) часть.

В этой версии:

Индикатор использует преобразование Гильберта в режиме фазового накопления и рассчитывает, сколько баров необходимо для накопления достаточного количества баров inPhases для достижения желаемого цикла. Это позволяет индикатору подстраиваться под рыночные условия. Параметры индикаторы нельзя настроить таким образом, чтобы получить "классическую" версию - в нем нет фиксированных периодов, поэтому о них надо забыть и принять термин "циклы".

Использование:

В качестве сигнала можно использовать смену цвета.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22789

Phase accumulation adaptive EMA Phase accumulation adaptive EMA

EMA, использующая для адаптивности фазовое накопление преобразования Гилберта

Normalized smoothed MACD Normalized smoothed MACD

Нормализованный сглаженный MACD

Leader EMA Leader EMA

Leader EMA

Ehlers Fisher transform Ehlers Fisher transform

Преобразование Фишера от Элерса