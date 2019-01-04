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FineTuningMACandle_Chl_Arr_StDev_HTF - MetaTrader 5脚本
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在输入参数中带有时段选择选项的 FineTuningMACandle_Chl_Arr_StDev 指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)
为了使指标正确运行，应当把 FineTuningMACandle_Chl_Arr_StDev.ex5 指标加到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹下。
图 1. FineTuningMACandle_Chl_Arr_StDev_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22805
FineTuningMACandle_Chl_Arr_StDev
带有另外使用基于标准差算法的彩色点趋势强弱指示的 FineTuningMACandle_Chl_Arr 指标。FineTuningMACandle_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 FineTuningMACandle 指标
Round_Levels_XN
Round_Levels_XN 指标画出当前价格以及高于和低于它的多条 "取整" 水平线SignalTable_Sar_RSI_MA
这个指标显示了三个指标 (iSAR, iRSI 和 iMA) 在9个时段使用完整设置的买入和卖出信号