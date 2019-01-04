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FineTuningMACandle_Chl_Arr_StDev_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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在输入参数中带有时段选择选项的 FineTuningMACandle_Chl_Arr_StDev 指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)

为了使指标正确运行，应当把 FineTuningMACandle_Chl_Arr_StDev.ex5 指标加到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹下。

图 1. FineTuningMACandle_HTF 指标

图 1. FineTuningMACandle_Chl_Arr_StDev_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22805

FineTuningMACandle_Chl_Arr_StDev FineTuningMACandle_Chl_Arr_StDev

带有另外使用基于标准差算法的彩色点趋势强弱指示的 FineTuningMACandle_Chl_Arr 指标。

FineTuningMACandle_HTF FineTuningMACandle_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 FineTuningMACandle 指标

Round_Levels_XN Round_Levels_XN

Round_Levels_XN 指标画出当前价格以及高于和低于它的多条 "取整" 水平线

SignalTable_Sar_RSI_MA SignalTable_Sar_RSI_MA

这个指标显示了三个指标 (iSAR, iRSI 和 iMA) 在9个时段使用完整设置的买入和卖出信号