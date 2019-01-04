在输入参数中带有时段选择选项的 FineTuningMACandle 指标

带有另外使用基于标准差算法的彩色点趋势强弱指示的 FineTuningMACandle_Chl_Arr 指标。

Round_Levels_XN 指标画出当前价格以及高于和低于它的多条 "取整" 水平线

这个指标显示了三个指标 (iSAR, iRSI 和 iMA) 在9个时段使用完整设置的买入和卖出信号