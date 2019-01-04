两个最后的烛形是更高的最高价就指示出上升方向。

最近两个烛形是两个连续的更低的最低价 指示出 向下波动。

如果下一个柱在与之前柱相比有更高的最高价和更低的最低价 (或者一样低) , 指标线就向上连接下一个柱的最高价。

如果下一个柱当与前一个柱相比有更低的最高价 (或者相同的最高价) 时，指标线 向下 连接 下一个柱的最低价。

如果下一个柱是内部主（更低的最高价和更高的最低价），这个柱就在下一个柱出现时跳过。

如果下一个柱是外部柱 ( 更高的 最高价和 更低的 最低价 ), 如果外部柱后的柱更低指标线就与外部柱的最高价相连，如果外部柱之后的柱更高，就与外部柱的最低价相连 。 .

如果价格固定在之前顶峰之上，这就表示可能开始了上升趋势。