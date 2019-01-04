请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Gann Swing 与之字转向指标类似，它可以侦测市场的形态，并且使用了江恩趋势侦测方法进行计算。
没有可以配置的参数。
- 两个最后的烛形是更高的最高价就指示出上升方向。
- 最近两个烛形是两个连续的更低的最低价指示出 向下波动。
- 如果下一个柱在与之前柱相比有更高的最高价和更低的最低价 (或者一样低) , 指标线就向上连接下一个柱的最高价。
- 如果下一个柱当与前一个柱相比有更低的最高价 (或者相同的最高价) 时，指标线向下 连接下一个柱的最低价。
- 如果下一个柱是内部主（更低的最高价和更高的最低价），这个柱就在下一个柱出现时跳过。
- 如果下一个柱是外部柱 (更高的 最高价和 更低的 最低价), 如果外部柱后的柱更低指标线就与外部柱的最高价相连，如果外部柱之后的柱更高，就与外部柱的最低价相连。.
- 如果价格固定在之前顶峰之上，这就表示可能开始了上升趋势。
- 如果价格固定在低于之前的低点之下，这就表示可能开始了一个下跌趋势。.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22793
Fluctuate
基于摇摆的EA交易： EA交易设置在相反方向上的，增加手数的止损挂单。Volatility_Ratio2
Volatility Ratio2 指标
Rubicons_CCI_Cross
Rubicons CCI 交叉指标ComparePrices
比较价格指标