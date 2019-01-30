Теория:

Само преобразование Гильберта - это универсальный фильтр, используемый в обработке цифровых сигналов. На основе разницы между текущей и предыдущей ценой ценовые значения делятся на комплексные числовые компоненты - на реальную (inPhase) и мнимую (квадратурную) часть. Изначально был предложен для технического анализа Джоном Элерсом, но он не доработал его до совокупного индикатора.

В этой версии:

Индикатор использует преобразование Гильберта в режиме фазового накопления и рассчитывает, сколько баров необходимо для накопления достаточного количества баров inPhases для достижения желаемого цикла. Это позволяет индикатору подстраиваться под рыночные условия.

Использование:

Помимо адаптивности индикатор обладает всеми свойствами "классических" средних. Цвет меняется при смене наклона - можно использовать в качестве сигнала.



