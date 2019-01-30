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Phase accumulation adaptive EMA - индикатор для MetaTrader 5
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Теория:
Само преобразование Гильберта - это универсальный фильтр, используемый в обработке цифровых сигналов. На основе разницы между текущей и предыдущей ценой ценовые значения делятся на комплексные числовые компоненты - на реальную (inPhase) и мнимую (квадратурную) часть. Изначально был предложен для технического анализа Джоном Элерсом, но он не доработал его до совокупного индикатора.
В этой версии:
Индикатор использует преобразование Гильберта в режиме фазового накопления и рассчитывает, сколько баров необходимо для накопления достаточного количества баров inPhases для достижения желаемого цикла. Это позволяет индикатору подстраиваться под рыночные условия.
Использование:
Помимо адаптивности индикатор обладает всеми свойствами "классических" средних. Цвет меняется при смене наклона - можно использовать в качестве сигнала.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22787
Нормализованный сглаженный MACDDōteki Heikin Ashi (Dynamic Average Foot/Bar)
Динамическая версия стандартного индикатора Heikin Ashi (совместимый код с MQL4 и MQL5).
RSX, использующий для адаптивности фазовое накопление преобразования ГилбертаLeader EMA
Leader EMA