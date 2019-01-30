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Индикаторы

Normalized smoothed MACD - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Теория:

MACD (Moving Average Convergence/Divergence) — технический индикатор, разработанный в конце 1970-х годов Джеральдом Аппелем. Предполагается, что он определяет изменения силы, направления, импульса и продолжительности тренда цены финансового инструмента.

Индикатор-осциллятор MACD — это совокупность трех таймсерий, рассчитанных по историческим ценовым данным, чаще всего по ценам закрытия. Этими таймсериями являются: собственно MACD серия, "сигнальная" или "средняя" серия и серия "расхождений", которая является разницей между первыми двумя. Серия MACD — это разница между "быстрой" EMA (с коротким периодом) и "медленной" EMA (с длинным периодом). "Средняя" серия — это EMA от самой серии MACD.

В этой версии:

Оригинальному индикатору, очевидно, не хватает определенных границ. Так что в этой версии добавлена минимальная/максимальная граница.

Использование:

Сигнал при смене цвета самого MACD (примерно соответствует наклону "традиционного" MACD) или при смене цвета сигнальной линии (смена цвета происходит, когда сигнальная линия пересекает линию MACD).

PS: Сравнение "обычной" MACD (внизу) и этой версии MACD (вверху). Сравнивать следует по наклону обычной MACD и пересечении сигнальной линии. На сравнении видны ожидаемые изменения (почти идентичен с обычным MACD, но некоторые сигналы могут быть пропущены из-за сглаживания нормализованного MACD). Пересечения нуля сглаженного MACD происходят в других местах, при этом они дают ранние оповещения о смене тренда, раньше обычного MACD


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22769

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