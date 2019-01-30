В стандартном представлении свечей Heikin Ashi значение открытия соответствует экспоненциальной скользящей средней EMA от итоговой цены, при этом значение alpha EMA фиксировано на уровне 0.5 (соответствует EMA с периодом 3.0).

В динамической версии в качестве периода можно использовать любой значение. Это позволяет проводить мульти-таймфреймовый анализ или использовать минимальные/максимальные значения для расчета трейлинг-стопа. Пересечение реальной цены закрытия со значением открытия Heikin Ashi может быть сигналом смены направления тренда.



Также, кроме стандартного EMA в этой версии можно выбрать Almost Zero-Lag EMA, которая быстрее определяет изменения направления тренда, особенно при использовании больших периодов усреднения.



При запуске индикатора можно автоматически переключить вид графика на линейный график, а также можно скрыть реальные цены закрытия на линейном графике, но без них не будет сигналов пересечения реальных цен закрытия и ценами открытия Heikin Ashi.



Обратите внимание, что код можно скомпилировать как в MQL4, так и в MQL5, просто изменив расширение файла (".mq4" или ".mq5"). Если будет время, в будущем я добавлю в эту версию дополнительные функции.