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Индикаторы

Simple oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1510
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Теория:

Индикатор разработан в качестве эксперимента. Цель эксперимента - доказать, что и простой осциллятор может быть полезным. Оказалось, что для получения осциллятора достаточно определенным образом просуммировать цены.

Результат:

В общем, всего в одной строке кода можно написать осциллятор, который может достаточно хорошо отображать тренды.

Использование:

Можно использовать изменение цвета наклонной линии в качестве оценки краткосрочного тренда или пересечение нуля, как более долгосрочную оценку тренда.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22766

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