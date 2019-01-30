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Simple oscillator - индикатор для MetaTrader 5
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Теория:
Индикатор разработан в качестве эксперимента. Цель эксперимента - доказать, что и простой осциллятор может быть полезным. Оказалось, что для получения осциллятора достаточно определенным образом просуммировать цены.
Результат:
В общем, всего в одной строке кода можно написать осциллятор, который может достаточно хорошо отображать тренды.
Использование:
Можно использовать изменение цвета наклонной линии в качестве оценки краткосрочного тренда или пересечение нуля, как более долгосрочную оценку тренда.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22766
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