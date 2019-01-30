Теория:

Индикатор разработан в качестве эксперимента. Цель эксперимента - доказать, что и простой осциллятор может быть полезным. Оказалось, что для получения осциллятора достаточно определенным образом просуммировать цены.



Результат:

В общем, всего в одной строке кода можно написать осциллятор, который может достаточно хорошо отображать тренды.

Использование:

Можно использовать изменение цвета наклонной линии в качестве оценки краткосрочного тренда или пересечение нуля, как более долгосрочную оценку тренда.