В качестве осциллятора, следующего за трендом, аналогично индикатору Схождение/Расхождение Скользящих Средних (Moving Average Convergence/Divergence MACD). Покупайте, когда индикатор достигает дна и разворачивается вверх, и продавайте, когда индикатор достигает вершины и начинает идти вниз. Для более точного определения моментов разворота индикатора можно использовать его короткое скользящее среднее.

Если индикатор Momentum достигает крайне высоких или крайне низких значений (относительно его исторических значений), можно предположить продолжение тренда. Например, если индикатор Momentum достигает крайне высоких значений и затем поворачивает вниз, следует ожидать дальнейшего роста цены. В любом случае, торгуйте только после того, как цена подтвердит сигнал индикатора (например, если цена достигнет максимума и направится вниз, перед продажей подождите, пока цена не начнет падать).