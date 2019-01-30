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Momentum of average - индикатор для MetaTrader 5
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Определения:
Технический индикатор импульса (Momentum) измеряет величину изменения цены финансового инструмента за определенный период времени. Основные способы использования индикатора импульса:
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В качестве осциллятора, следующего за трендом, аналогично индикатору Схождение/Расхождение Скользящих Средних (Moving Average Convergence/Divergence MACD). Покупайте, когда индикатор достигает дна и разворачивается вверх, и продавайте, когда индикатор достигает вершины и начинает идти вниз. Для более точного определения моментов разворота индикатора можно использовать его короткое скользящее среднее.
Если индикатор Momentum достигает крайне высоких или крайне низких значений (относительно его исторических значений), можно предположить продолжение тренда. Например, если индикатор Momentum достигает крайне высоких значений и затем поворачивает вниз, следует ожидать дальнейшего роста цены. В любом случае, торгуйте только после того, как цена подтвердит сигнал индикатора (например, если цена достигнет максимума и направится вниз, перед продажей подождите, пока цена не начнет падать).
Также индикатор Momentum можно использовать в качестве опережающего индикатора. Этот способ основан на предположении о том, что вершины рынка обычно определяются стремительным ростом цен (так как все верят в его продолжение), а впадины обычно заканчиваются их резким падением (так как все стремятся выйти из рынка). Именно так нередко и происходит, но все же это слишком широкое обобщение.
Когда рынок достигнет пика, индикатор Momentum резко поднимается, а затем падает, отклоняясь от продолжающегося растущего или бокового движения цены. По аналогии в основании рынка Momentum резко падает, а затем поворачивает вверх задолго до начала роста цен. В обоих случаях образуются расхождения между индикатором и ценами.
Расчет
Momentum определяется как отношение сегодняшней цены к цене N периодов назад:
MOMENTUM = CLOSE(i)/CLOSE(i-N)*100
где:
- CLOSE(i) — цена закрытия текущего бара;
- CLOSE(i-N) — цена закрытия N периодов назад.
В этой версии:
Все написанное выше является частью индикатора Momentum, входящего в стандартную поставку терминала MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Но в оригинальном индикаторе Momentum не хватает некоторых функций, которые могли бы помочь принимать более надежные решения. В этой версии добавлены дополнительные возможности.
- Индикатор может использовать для расчета отфильтрованные цены. Если для принятия решений используется наклон импульса, такой фильтр позволяет значительно уменьшить количество сигналов (в том числе ложных). Получается вполне приемлемая задержка (можете сами проверить, сравнив эту версию со стандартным индикатором Momentum с тем же периодом).
- Для фильтра индикатор может использовать один из 4 типов скользящих средних:
- Простая скользящая средняя SMA;
- Экспоненциальная скользящая средняя EMA;
- Сглаженная скользящая средняя SMMA;
- Линейно-взвешенная скользящая средняя LWMA.
- Также в индикаторе 3 режима расцветки:
- смена цвета при изменении наклона
- смена цвета при пересечении уровня 100 %
- в стандартном индикаторе не хватает значимых уровней, кроме уровня 100%, поэтому добавлены динамические уровни - их можно использовать как уровни перекупленности/перепроданности или начало/окончание тренда
- уровни отображаются только если выбрана смена цвета при пересечении уровней (настройка по умолчанию) - это позволяет четко отображать импульс без лишних данных, если они не выбраны, при этом в параметрах можно включить показ необходимых уровней
PS: Пример "большой картины" по сравнению с "сырым" импульсом позволяет увидеть, что задержки практически нет.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22745
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