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Индикаторы

Drunkards walk - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2010
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
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Теория:

В статье Рона Дэвиса "Random Walk Revealed" было описано то, что впоследствии стало называться "случайным блужданием", и что изначально Уильям Феллер и другие адепты теории вероятности называли "Походкой пьяного". Рон Дэвис решил использовать оригинальное название, и мы также оставим его несмотря на некоторые изменения в расчетах.

В этой версии:

Используемые в этой версии расчеты немного проще для трейдеров (оригинальный индекс случайного блуждания опубликован по ссылке: Random Walk Index, но, очевидно, его очень сложно использовать для торговли). В этой версии используются другие расчеты (хотя идея остается неизменной). Для облегчения интерпретации отображаются цветные линии и раскрашенные зон, которые показывают преобладающий в текущий момент тренд.

Использование:

В качестве сигналов можно использовать смену тренда (происходит при пересечении двух линий).

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22749

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