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Drunkards walk - индикатор для MetaTrader 5
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Теория:
В статье Рона Дэвиса "Random Walk Revealed" было описано то, что впоследствии стало называться "случайным блужданием", и что изначально Уильям Феллер и другие адепты теории вероятности называли "Походкой пьяного". Рон Дэвис решил использовать оригинальное название, и мы также оставим его несмотря на некоторые изменения в расчетах.
В этой версии:
Используемые в этой версии расчеты немного проще для трейдеров (оригинальный индекс случайного блуждания опубликован по ссылке: Random Walk Index, но, очевидно, его очень сложно использовать для торговли). В этой версии используются другие расчеты (хотя идея остается неизменной). Для облегчения интерпретации отображаются цветные линии и раскрашенные зон, которые показывают преобладающий в текущий момент тренд.
Использование:
В качестве сигналов можно использовать смену тренда (происходит при пересечении двух линий).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22749
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