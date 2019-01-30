Теория:

В статье Рона Дэвиса "Random Walk Revealed" было описано то, что впоследствии стало называться "случайным блужданием", и что изначально Уильям Феллер и другие адепты теории вероятности называли "Походкой пьяного". Рон Дэвис решил использовать оригинальное название, и мы также оставим его несмотря на некоторые изменения в расчетах.

В этой версии:

Используемые в этой версии расчеты немного проще для трейдеров (оригинальный индекс случайного блуждания опубликован по ссылке: Random Walk Index, но, очевидно, его очень сложно использовать для торговли). В этой версии используются другие расчеты (хотя идея остается неизменной). Для облегчения интерпретации отображаются цветные линии и раскрашенные зон, которые показывают преобладающий в текущий момент тренд.

Использование:

В качестве сигналов можно использовать смену тренда (происходит при пересечении двух линий).