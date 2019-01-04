ATR Dual 显示了使用不同平均周期数的两个ATR指标的数据，

平均周期数在ATR "Master" averaging period（ATR“主”平均周期数） 和 ATR "Slave" averaging period（ATR“从”平均周期数） 参数中设置。





默认情况下，ATR "Master" averaging period 是 14 ，并且以虚线显示, 而 ATR "Slave" averaging period 是 1 ，以柱形图显示。





对当前柱上指标的解释: 如果 从柱形图开始接近主线，当前柱的波动性与ATR "Master" averaging period 周期数的平均值就相差很大。