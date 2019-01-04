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ATR Dual - MetaTrader 5脚本

Vladimir Karputov
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4.8 (180)
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ATR Dual.mq5 (14.27 KB) 预览
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ATR Dual 显示了使用不同平均周期数的两个ATR指标的数据，

平均周期数在ATR "Master" averaging period（ATR“主”平均周期数）ATR "Slave" averaging period（ATR“从”平均周期数） 参数中设置。

ATR Dual

默认情况下，ATR "Master" averaging period 是 14 ，并且以虚线显示, 而 ATR "Slave" averaging period 是 1 ，以柱形图显示。


对当前柱上指标的解释: 如果 柱形图开始接近线，当前柱的波动性与ATR "Master" averaging period 周期数的平均值就相差很大。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22747

Fractal_Channel Fractal_Channel

分形通道指标

EMAHLC_Envelope_Oscillator EMAHLC_Envelope_Oscillator

EMA HLC 包络线振荡指标

iCrossAD iCrossAD

iCrossAD 信号指标。它显示了可能的价格反转或者回滚。

Pivot_Fibs_Custom Pivot_Fibs_Custom

一组基于在输入参数中指定的时段烛形的斐波那契水平线 (轴点)