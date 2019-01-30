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Индикаторы

True Strength Index - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(19)
Опубликован:
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Предпосылки:

Индекс истинной силы (True Strength Index, TSI) - это технический индикатор, используемый при анализе финансовых рынков. Он пытается показать и направление тренда, и условия перекупленности/перепроданности. Впервые индикатор был опубликован Уильямом Блау в 1991 году. Индикатор использует скользящие средние основного импульса финансового инструмента. Импульс считается опережающим индикатором ценового движения, а скользящая средняя по определению следует за ценой. Индикатор TSI объединяет эти характеристики для индикации цены и направления, которые более синхронизированы с движениями рынка, нежели отдельно импульс или скользящая средняя.

Формула расчета TSI:

где:

c0 = сегодняшняя цена закрытия

m = c0 − c1 = импульс (разница между закрытием сегодня и вчера)

EMA(m,n) = экспоненциальная скользящая средняя m на n периодах

r = период сглаживания EMA для расчета импульса, обычно 25

s = период сглаживания EMA для сглаживания импульса, обычно 13

В этой версии:

Существует несколько версий для MetaTrader 5, но они отличаются от оригинальной формулы, описанной Уильямом Блау. Эта версия является точной реализацией оригинального описания.

Использование:

В качестве сигнала для оценки импульса можно использовать смену цвета TSI, а для оценки более долгосрочного тренда - пересечение нулевой линии.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22737

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