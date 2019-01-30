Предпосылки:

Laguerre RSI был разработан Джоном Элерсом и впервые представлен в его книге «Кибернетический анализ фондового и фьючерсного рынков».



В этой версии:



Вместо использования для расчета Laguerre RSI фиксированных периодов здесь используется метод адаптивности по ATR (Average True Range), благодаря чему период расчета настраивается. Благодаря этому RSI становится более чувствительным в одни периоды (периоды высокой волатильности) и более сглаженным в другие (периоды низкой волатильности). Также в этой версии добавлена возможность сглаживать значения. Используемый метод сглаживания добавляет минимальное запаздывание и не слишком сильно влияет на результат. При этом позволяет уменьшить количество сигналов, что в результате дает меньше ложных сигналов.

Кроме того вместо фиксированных уровней используются динамические. На первый взгляд, Laguerre RSI не казался "хорошим кандидатом" для использования динамических уровней (динамические уровни лучше всего работают, когда изменения не являются внезапными, а в Laguerre RSI именно такие), но получился неплохой результат, похоже, даже лучше, чем с фиксированными уровнями.



Использование:

Индикатор можно использовать (в сочетании с настраиваемыми уровнями) в качестве сигналов при смене тренда Laguerre RSI



