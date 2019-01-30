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Индикаторы

ATR adaptive smooth Laguerre RSI (dlvl) - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(21)
Опубликован:
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Предпосылки:

Laguerre RSI был разработан Джоном Элерсом и впервые представлен в его книге «Кибернетический анализ фондового и фьючерсного рынков».

В этой версии:

Вместо использования для расчета Laguerre RSI фиксированных периодов здесь используется метод адаптивности по ATR (Average True Range), благодаря чему период расчета настраивается. Благодаря этому RSI становится более чувствительным в одни периоды (периоды высокой волатильности) и более сглаженным в другие (периоды низкой волатильности). Также в этой версии добавлена возможность сглаживать значения. Используемый метод сглаживания добавляет минимальное запаздывание и не слишком сильно влияет на результат. При этом позволяет уменьшить количество сигналов, что в результате дает меньше ложных сигналов.

Кроме того вместо фиксированных уровней используются динамические. На первый взгляд, Laguerre RSI не казался "хорошим кандидатом" для использования динамических уровней (динамические уровни лучше всего работают, когда изменения не являются внезапными, а в Laguerre RSI именно такие), но получился неплохой результат, похоже, даже лучше, чем с фиксированными уровнями.

Использование:

Индикатор можно использовать (в сочетании с настраиваемыми уровнями) в качестве сигналов при смене тренда Laguerre RSI


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22731

ATR adaptive smooth Laguerre RSI ATR adaptive smooth Laguerre RSI

Сглаженный RSI Лагерра с адаптивностью по ATR

ATR adaptive Laguerre RSI ATR adaptive Laguerre RSI

RSI Лагерра с адаптивностью по ATR

True Strength Index True Strength Index

Индекс истинной силы (по оригинальному описанию Уильяма Блау)

True Strength Index trade True Strength Index trade

True Strength Index, версия для торговли