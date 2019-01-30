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Индикаторы

ATR adaptive smooth Laguerre RSI - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(18)
Опубликован:
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Предпосылки:

Laguerre RSI был разработан Джоном Элерсом и впервые представлен в его книге «Кибернетический анализ фондового и фьючерсного рынков».

В этой версии:

Вместо использования для расчета Laguerre RSI фиксированных периодов здесь используется метод адаптивности по ATR (Average True Range), благодаря чему период расчета настраивается. Благодаря этому RSI становится более чувствительным в одни периоды (периоды высокой волатильности) и более сглаженным в другие (периоды низкой волатильности). Также в этой версии добавлена возможность сглаживать значения. Используемый метод сглаживания добавляет минимальное запаздывание (см. пример «большой картинки») и не слишком сильно влияет на результат. При этом позволяет уменьшить количество сигналов, что в результате дает меньше ложных сигналов.

Использование:

Индикатор можно использовать (в сочетании с настраиваемыми уровнями) в качестве сигналов при смене тренда Laguerre RSI

Пример "большой картинки":

По сравнению с версией без сглаживание используемое сглаживание должно было бы обеспечить значительную задержку (так как период сглаживания в этом примере = 15), но, как видно из примера, запаздывание получилось вполне приемлемым.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22730

ATR adaptive Laguerre RSI ATR adaptive Laguerre RSI

RSI Лагерра с адаптивностью по ATR

Efficiency ratio directional with levels Efficiency ratio directional with levels

Индикатор направления - коэффициент эффективности с самонастраиваемыми уровнями

ATR adaptive smooth Laguerre RSI (dlvl) ATR adaptive smooth Laguerre RSI (dlvl)

Сглаженный RSI Лагерра с адаптивностью по ATR, с динамическими уровнями

True Strength Index True Strength Index

Индекс истинной силы (по оригинальному описанию Уильяма Блау)