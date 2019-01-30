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True Strength Index trade - индикатор для MetaTrader 5
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Предпосылки:
Индекс истинной силы (True Strength Index, TSI) - это технический индикатор, используемый при анализе финансовых рынков. Он пытается показать и направление тренда, и условия перекупленности/перепроданности. Впервые индикатор был опубликован Уильямом Блау в 1991 году. Индикатор использует скользящие средние основного импульса финансового инструмента. Импульс считается опережающим индикатором ценового движения, а скользящая средняя по определению следует за ценой. Индикатор TSI объединяет эти характеристики для индикации цены и направления, которые более синхронизированы с движениями рынка, нежели отдельно импульс или скользящая средняя.
Формула расчета TSI:
где:
c0 = сегодняшняя цена закрытия
m = c0 − c1 = импульс (разница между закрытием сегодня и вчера)
EMA(m,n) = экспоненциальная скользящая средняя m на n периодах
r = период сглаживания EMA для расчета импульса, обычно 25
s = период сглаживания EMA для сглаживания импульса, обычно 13
В этой версии:
В этой версии используется то, что сам Уильям Блау применял ко всем своим индикаторам - версия "для торговли". Идея версий "для торговли" состоит в проверке пересечения нуля основным значением, а затем изменение направления наклона используется в направлении сигнала для входов или повторных входов.
Использование:
В качестве сигнала можно использовать значение индикатора, отличное от 0 - направление входа зависит от направления импульса
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22738
Индекс истинной силы (по оригинальному описанию Уильяма Блау)ATR adaptive smooth Laguerre RSI (dlvl)
Сглаженный RSI Лагерра с адаптивностью по ATR, с динамическими уровнями
CCI of averageMomentum of average
Импульс среднего с динамическими уровнями