CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

True Strength Index trade - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2475
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Предпосылки:

Индекс истинной силы (True Strength Index, TSI) - это технический индикатор, используемый при анализе финансовых рынков. Он пытается показать и направление тренда, и условия перекупленности/перепроданности. Впервые индикатор был опубликован Уильямом Блау в 1991 году. Индикатор использует скользящие средние основного импульса финансового инструмента. Импульс считается опережающим индикатором ценового движения, а скользящая средняя по определению следует за ценой. Индикатор TSI объединяет эти характеристики для индикации цены и направления, которые более синхронизированы с движениями рынка, нежели отдельно импульс или скользящая средняя.

Формула расчета TSI:

где:

c0 = сегодняшняя цена закрытия

m = c0 − c1 = импульс (разница между закрытием сегодня и вчера)

EMA(m,n) = экспоненциальная скользящая средняя m на n периодах

r = период сглаживания EMA для расчета импульса, обычно 25

s = период сглаживания EMA для сглаживания импульса, обычно 13

В этой версии:

В этой версии используется то, что сам Уильям Блау применял ко всем своим индикаторам - версия "для торговли". Идея версий "для торговли" состоит в проверке пересечения нуля основным значением, а затем изменение направления наклона используется в направлении сигнала для входов или повторных входов.

Использование:

В качестве сигнала можно использовать значение индикатора, отличное от 0 - направление входа зависит от направления импульса

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22738

True Strength Index True Strength Index

Индекс истинной силы (по оригинальному описанию Уильяма Блау)

ATR adaptive smooth Laguerre RSI (dlvl) ATR adaptive smooth Laguerre RSI (dlvl)

Сглаженный RSI Лагерра с адаптивностью по ATR, с динамическими уровнями

CCI of average CCI of average

CCI of average

Momentum of average Momentum of average

Импульс среднего с динамическими уровнями