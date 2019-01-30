Предпосылки:

Laguerre RSI был разработан Джоном Элерсом и впервые представлен в его книге «Кибернетический анализ фондового и фьючерсного рынков».



В этой версии:



Вместо использования для расчета Laguerre RSI фиксированных периодов здесь используется метод адаптивности по ATR (Average True Range), благодаря чему период расчета настраивается. Благодаря этому RSI становится более чувствительным в одни периоды (периоды высокой волатильности) и более сглаженным в другие (периоды низкой волатильности).



Использование:

Индикатор можно использовать (в сочетании с настраиваемыми уровнями) в качестве сигналов при смене тренда Laguerre RSI



