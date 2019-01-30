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ATR adaptive Laguerre RSI - индикатор для MetaTrader 5
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Предпосылки:
Laguerre RSI был разработан Джоном Элерсом и впервые представлен в его книге «Кибернетический анализ фондового и фьючерсного рынков».
В этой версии:
Вместо использования для расчета Laguerre RSI фиксированных периодов здесь используется метод адаптивности по ATR (Average True Range), благодаря чему период расчета настраивается. Благодаря этому RSI становится более чувствительным в одни периоды (периоды высокой волатильности) и более сглаженным в другие (периоды низкой волатильности).
Использование:
Индикатор можно использовать (в сочетании с настраиваемыми уровнями) в качестве сигналов при смене тренда Laguerre RSI
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22729
Индикатор направления - коэффициент эффективности с самонастраиваемыми уровнямиStep average - std based
Скользящая средняя с шагом на основе стандартного отклонения
Сглаженный RSI Лагерра с адаптивностью по ATRATR adaptive smooth Laguerre RSI (dlvl)
Сглаженный RSI Лагерра с адаптивностью по ATR, с динамическими уровнями