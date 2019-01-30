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Индикаторы

Efficiency ratio directional with levels - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2023
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Предпосылки:

Коэффициент эффективности (Efficiency Ratio, ER) был впервые описан Перри Кауфманом в 1995 в его книге "Smarter Trading". Для его расчета изменение цены за выбранный период делится на абсолютную сумму ценовых движений, произошедших для достижения этого изменения. Получается результат от 0 до 1. Чем выше значение, тем эффективнее рынок (тем более он трендовый). Коэффициент эффективности Кауфмана также известен как индикатор эффективности фракталов. Его можно использовать в качестве фильтра для определения тренда и бокового движения на рынке.

В этой версии:

Оригинальный индикатор коэффициента эффективности не показывает направление рынка. Это добавлено в данной версии. Кроме того, для определения рыночных условий добавлены самонастраиваемые уровни - с ними проще определить изменения и текущее состояние рынка.

Использование:

Для оценки направления рынка и смены тренда используется смена тренда.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22700

Step average - std based Step average - std based

Скользящая средняя с шагом на основе стандартного отклонения

Step average (atr based) Step average (atr based)

Скользящая средняя с шагом на основе ATR

ATR adaptive Laguerre RSI ATR adaptive Laguerre RSI

RSI Лагерра с адаптивностью по ATR

ATR adaptive smooth Laguerre RSI ATR adaptive smooth Laguerre RSI

Сглаженный RSI Лагерра с адаптивностью по ATR