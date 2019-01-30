Коэффициент эффективности (Efficiency Ratio, ER) был впервые описан Перри Кауфманом в 1995 в его книге "Smarter Trading". Для его расчета изменение цены за выбранный период делится на абсолютную сумму ценовых движений, произошедших для достижения этого изменения. Получается результат от 0 до 1. Чем выше значение, тем эффективнее рынок (тем более он трендовый). Коэффициент эффективности Кауфмана также известен как индикатор эффективности фракталов. Его можно использовать в качестве фильтра для определения тренда и бокового движения на рынке.