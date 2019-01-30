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Efficiency ratio directional with levels - индикатор для MetaTrader 5
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Предпосылки:
Коэффициент эффективности (Efficiency Ratio, ER) был впервые описан Перри Кауфманом в 1995 в его книге "Smarter Trading". Для его расчета изменение цены за выбранный период делится на абсолютную сумму ценовых движений, произошедших для достижения этого изменения. Получается результат от 0 до 1. Чем выше значение, тем эффективнее рынок (тем более он трендовый). Коэффициент эффективности Кауфмана также известен как индикатор эффективности фракталов. Его можно использовать в качестве фильтра для определения тренда и бокового движения на рынке.
В этой версии:
Оригинальный индикатор коэффициента эффективности не показывает направление рынка. Это добавлено в данной версии. Кроме того, для определения рыночных условий добавлены самонастраиваемые уровни - с ними проще определить изменения и текущее состояние рынка.
Использование:
Для оценки направления рынка и смены тренда используется смена тренда.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22700
Скользящая средняя с шагом на основе стандартного отклоненияStep average (atr based)
Скользящая средняя с шагом на основе ATR
RSI Лагерра с адаптивностью по ATRATR adaptive smooth Laguerre RSI
Сглаженный RSI Лагерра с адаптивностью по ATR