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Step average - std based - индикатор для MetaTrader 5
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Предпосылки:
Мы все используем средние для оценки рынка. Один из способов использования средних значений — формирование сигнала при изменении наклона скользящего среднего. Но при таком способе генерируется очень много сигналов в случае бокового движения рынка. Для уменьшения количества сигналов можно фильтровать незначительные изменения среднего.
В этой версии:
В качестве фильтра используется стандартное отклонение STD (Standard Deviations). Использование ATR позволяет решить одну из слабых сторон использования фиксированного размера шага в пипсах: фиксированные размер в пипсах различается на разных таймфреймах (практически нет шага на старших таймфреймах, а на младших таймфреймах шаг есть при использовании тех же настроек). Это исправлено за счет использование процента стандартного отклонения, при этом сам индикатор стал адаптивным. В остальном использование такое же: если изменение средней меньше указанного шага, значение средней не меняется. В противном случае оно меняется и отражает ближайшее значение с учетом минимального шага. Поддерживаемые типы скользящих средних:
- Простая скользящая средняя SMA;
- Экспоненциальная скользящая средняя EMA;
- Сглаженная скользящая средняя SMMA;
- Линейно-взвешенная скользящая средняя LWMA.
Использование:
В качестве сигнала можно использовать смену цвета.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22679
Скользящая средняя с шагом на основе ATRStep average
Скользящая средняя с шагом
Индикатор направления - коэффициент эффективности с самонастраиваемыми уровнямиATR adaptive Laguerre RSI
RSI Лагерра с адаптивностью по ATR