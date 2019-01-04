蜡烛形式的 Skyscraper_Fix 指标

经典的唐奇安通道指标

这个EA交易是基于 iRSI (相对强弱指数, RSI) 和 RFTL 指标的

信号灯信号指标，当 Heiken Ashi Smoothed 烛形改变了方向的时候就会触发。