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在输入参数中带有时段选择选项的 HLCrossSigForRSI 指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)
为了指标的正确运行，应当把 HLCrossSigForRSI.ex5 指标加到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹下。
图 1. HLCrossSigForRSI_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22660
VR 唐奇安精简版 MT5
经典的唐奇安通道指标Skyscraper_Fix_Candle
蜡烛形式的 Skyscraper_Fix 指标
RSI RFTL EA
这个EA交易是基于 iRSI (相对强弱指数, RSI) 和 RFTL 指标的Heiken_Ashi_Smoothed_Trend
信号灯信号指标，当 Heiken Ashi Smoothed 烛形改变了方向的时候就会触发。