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HLCrossSigForRSI_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Indicators\
HLCrossSigForRSI.mq5 (31.95 KB) 预览
HLCrossSigForRSI_HTF.mq5 (32.6 KB) 预览
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在输入参数中带有时段选择选项的 HLCrossSigForRSI 指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)

为了指标的正确运行，应当把 HLCrossSigForRSI.ex5 指标加到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹下。

图 1. HLCrossSigForRSI_HTF 指标

图 1. HLCrossSigForRSI_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22660

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