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Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Alert - MetaTrader 5脚本
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Hans_Indicator 是一个通过使用背景色填充和扩展了时区通道的指标。这个指标在生成的通道扩展被突破时可以提供提醒、发送电子邮件和推送通知。扩展本身含有多达31个价格水平。这个指标含有允许输入参数，在金融资产波动性增加的时候可以把价格网格移动到离通道中心更远的地方。
input uint Slip=0; // 坐标网格距离通道中点的垂直偏移，以 PipsForEntryStep 为单位
在指标第一次载入时，设置的Colors 页面显示了通道背景的填充颜色、六个上方和六个下方的水平线以及中心的颜色，还有最后的烛形的颜色。从 7 到 32 的水平参数是根据之前水平的设置自动设置的。
图 1. Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Alert 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22656
平滑平均
这个EA交易基于 iMA (移动平均, MA) 指标,反转信号,手数可以是固定或者按照风险百分比设置。XFisher_org_v1_X20
在一个窗口中使用了20个使用额外平滑的Fisher指标（Fisher indicators with extra smoothing）。
Tunnel gen4
市场仓位的网格，马丁格尔。Total_Power
总功率指标