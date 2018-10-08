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Индикаторы

Hans_Indicator_x22_Cloud_System_Alert - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1489
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор расширяющихся коридоров временных зон с фоновым цветовым заполнением и средней линией коридора Hans_Indicator_x22_Cloud_System  с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой расширения сформированного коридора.

Рис.1. Индикатор Hans_Indicator_x22_Cloud_System_Alert. Пробой канала на первом баре.

Рис.1. Индикатор Hans_Indicator_x22_Cloud_System_Alert. Пробой канала на первом баре.


Рис.2. Индикатор Hans_Indicator_x22_Cloud_System_Alert. Подача алерта.

Рис.2. Индикатор Hans_Indicator_x22_Cloud_System_Alert. Подача алерта.

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