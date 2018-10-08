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Hans_Indicator_x22_Cloud_System_Alert - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор расширяющихся коридоров временных зон с фоновым цветовым заполнением и средней линией коридора Hans_Indicator_x22_Cloud_System с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой расширения сформированного коридора.
Рис.1. Индикатор Hans_Indicator_x22_Cloud_System_Alert. Пробой канала на первом баре.
Рис.2. Индикатор Hans_Indicator_x22_Cloud_System_Alert. Подача алерта.
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