这个脚本可以把对象保存到文件中再在一个新的图表中显示。

根据交易历史计算仓位交易量。 智能交易系统中利用了 iCCI（商品通道指数）和 iMA（移动平均线）指标。 还有尾随也存在。

XBullsBearsEyes_Vol_Direct 指标，输入参数中有时间帧选项

HLCrossSigForRSI 被视为趋势指标，因为它旨在“捕捉”趋势。 然而，这是一个非常复杂和信息丰富的指标，能够排除交易中的心理和情绪影响