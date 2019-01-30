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BB Stops - multiple stops - индикатор для MetaTrader 5
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Теория:
BB stops использует полосы Боллинджера для определения смены тренда и направления тренда. Стоп-линии обычно определяются расчетом риска на основе отклонения. Однако в большинстве случаев одной предложенной стоп-линии недостаточно.
В этой версии:
Индикатор рассчитывает сразу 3 стоп-линии, в качестве конечной предлагается линия с самым высоким риском. Две дополнительные стоп-линии можно использовать в качестве стопов с более низким риском или для раннего предупреждения об изменениях на рынке.
Использование:
Смена цвета может служить индикатором текущего направления тренда, также любую из стоп-линий можно использовать в качестве уровня Стоп-Лосс.
PS:
Пример "большой картины"
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22635
Индекс анализа тренда - версия с улучшениями и исправлениямиEhlers fisher transform of rsi(OMA)
Ehlers fisher transform of rsi(OMA)
Множественные стопы BB Stops JMAHeiken ashi smoothed - zone trade
Индикатор Heiken ashi smoothed - торговые зоны