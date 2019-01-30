CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

BB Stops - multiple stops - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1817
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Теория:

BB stops использует полосы Боллинджера для определения смены тренда и направления тренда. Стоп-линии обычно определяются расчетом риска на основе отклонения. Однако в большинстве случаев одной предложенной стоп-линии недостаточно.

В этой версии:

Индикатор рассчитывает сразу 3 стоп-линии, в качестве конечной предлагается линия с самым высоким риском. Две дополнительные стоп-линии можно использовать в качестве стопов с более низким риском или для раннего предупреждения об изменениях на рынке.

Использование:

Смена цвета может служить индикатором текущего направления тренда, также любую из стоп-линий можно использовать в качестве уровня Стоп-Лосс.

PS:

Пример "большой картины"

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22635

Trend analysis index - improved Trend analysis index - improved

Индекс анализа тренда - версия с улучшениями и исправлениями

Ehlers fisher transform of rsi(OMA) Ehlers fisher transform of rsi(OMA)

Ehlers fisher transform of rsi(OMA)

BB stops JMA - multiple stops BB stops JMA - multiple stops

Множественные стопы BB Stops JMA

Heiken ashi smoothed - zone trade Heiken ashi smoothed - zone trade

Индикатор Heiken ashi smoothed - торговые зоны