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BB stops JMA - multiple stops - индикатор для MetaTrader 5
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Теория:
BB stops использует полосы Боллинджера для определения смены тренда и направления тренда. Стоп-линии обычно определяются расчетом риска на основе отклонения. Однако в большинстве случаев одной предложенной стоп-линии недостаточно.
В этой версии:
Индикатор рассчитывает сразу 3 стоп-линии, в качестве конечной предлагается линия с самым высоким риском. Две дополнительные стоп-линии можно использовать в качестве стопов с более низким риском или для раннего предупреждения об изменениях на рынке. Также вместо стандартных скользящих средних здесь используется JMA (Jurik Moving Average), а вместо стандартных отклонений для расчета риска используется отклонение быстрой EMA. Благодаря этому индикатор быстрее реагирует на рыночные изменения и дает более сглаженные результаты.
Использование:
Смена цвета может служить индикатором текущего направления тренда, также любую из стоп-линий можно использовать в качестве уровня Стоп-Лосс.
Перед использованием для принятия торговых решений настоятельно рекомендуется поэкспериментировать с параметрами.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22636
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