Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Ehlers fisher transform of rsi(OMA) - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1860
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Предпосылки:
Оригинальный индикатор Fisher transform от Элерса использует в расчете преобразования скорректированный RSI, что позволяет дальше нормализовать и выделять значения RSI и на основе этого определять условия рынка.
В этой версии:
Добавлено два шага:
- Возможность использования плавающих уровней
- Если не хотите использовать плавающий уровень, установите период равным или меньше 1 - уровни переключатся с плавающих на фиксированные.
- Предварительная фильтрация цен, используемых в расчетах (для этого используется усреднение, отсюда и название rsi(OMA) - RSI по скользящей средней)
- Для фильтрации цен доступен типичный набор скользящих средних:
- Простая скользящая средняя SMA;
- Экспоненциальная скользящая средняя EMA;
- Сглаженная скользящая средняя SMMA;
- Линейно-взвешенная скользящая средняя LWMA.
Использование:
Сигналом индикатора может служить смена цвета.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22617
Ehlers fisher transform of smoother RSI
Индикатор Fisher Transform Элерса по сглаженному RSIBollinger bands squeeze
Сжатие полос Боллинджера
Trend analysis index - improved
Индекс анализа тренда - версия с улучшениями и исправлениямиBB Stops - multiple stops
Множественные стопы BB Stops