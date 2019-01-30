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Индикаторы

Ehlers fisher transform of rsi(OMA) - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(18)
Опубликован:
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Предпосылки:

Оригинальный индикатор Fisher transform от Элерса использует в расчете преобразования скорректированный RSI, что позволяет дальше нормализовать и выделять значения RSI и на основе этого определять условия рынка.

В этой версии:

Добавлено два шага:

  • Возможность использования плавающих уровней
    • Если не хотите использовать плавающий уровень, установите период равным или меньше 1 - уровни переключатся с плавающих на фиксированные.
  • Предварительная фильтрация цен, используемых в расчетах (для этого используется усреднение, отсюда и название rsi(OMA) - RSI по скользящей средней)
  • Для фильтрации цен доступен типичный набор скользящих средних:
    • Простая скользящая средняя SMA;
    • Экспоненциальная скользящая средняя EMA;
    • Сглаженная скользящая средняя SMMA;
    • Линейно-взвешенная скользящая средняя LWMA.

Использование:

Сигналом индикатора может служить смена цвета.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22617

Ehlers fisher transform of smoother RSI Ehlers fisher transform of smoother RSI

Индикатор Fisher Transform Элерса по сглаженному RSI

Bollinger bands squeeze Bollinger bands squeeze

Сжатие полос Боллинджера

Trend analysis index - improved Trend analysis index - improved

Индекс анализа тренда - версия с улучшениями и исправлениями

BB Stops - multiple stops BB Stops - multiple stops

Множественные стопы BB Stops