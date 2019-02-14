代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

BB Stops - 多停损 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 代码 95 主题 35864 评论
| Chinese English Русский Deutsch 日本語 Português
显示:
8776
等级:
(20)
已发布:
BB stops 2.mq5 (23.68 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

理论:

BB stops 使用了布林带作为标准来判断趋势是否正在改变以及判断趋势的方向。寻找停损线通常的方法是通过计算基于偏差的风险，但是，再很多情况下，只有一根停损线是不够的。

这个版本:

它计算了三条停损线，并且提出风险最高的为“终极”停损线。另外两根停损线可以作为较低风险的停损或者作为市场变化的早期警告。

用法 :

您可以使用指标的颜色改变作为当前趋势方向的指标，并且您可以使用任意一根停损线作为您订单的止损。

备注:

通常的 "大图景实例"

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/22635

趋势分析指数 - 改进版 趋势分析指数 - 改进版

趋势分析指数 - 改进和修正的版本

Ehlers 的 RSI(OMA) 费舍尔变换 Ehlers 的 RSI(OMA) 费舍尔变换

Ehlers 的 RSI(OMA) 费舍尔变换

BB stops JMA - 多停损线 BB stops JMA - 多停损线

BB stops JMA - 多停损线

Center of Gravity - extended Center of Gravity - extended

重心指标 - 扩展版