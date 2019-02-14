理论:

BB stops 使用了布林带作为标准来判断趋势是否正在改变以及判断趋势的方向。寻找停损线通常的方法是通过计算基于偏差的风险，但是，再很多情况下，只有一根停损线是不够的。

这个版本:

它计算了三条停损线，并且提出风险最高的为“终极”停损线。另外两根停损线可以作为较低风险的停损或者作为市场变化的早期警告。

用法 :

您可以使用指标的颜色改变作为当前趋势方向的指标，并且您可以使用任意一根停损线作为您订单的止损。

备注:

通常的 "大图景实例"