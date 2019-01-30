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Индикаторы

Trend analysis index - improved - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2125
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
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Теория:

В статье "Производное скользящее среднее" (The Derivative Moving Average) в 1996 году Адам Уайт описал индикатор анализа тренда TAI (Trend Analysis Index) и назвал его основой для входов. Очевидно, в те времена время компьютеры и рыночные данные были редкостью, поскольку индикатор в том виде, в котором он был первоначально представлен и описан, не пригоден для торговли. По двум основным причинам:

  • в качестве критерия используется некий фиксированный уровень, а поскольку он основан на разнице скользящих средних, такой уровень попросту не может подходить для всех символов и таймфреймов;
  • часто показывает неправильные значения: показывает растущие значения на падающем рынке (но не всегда) и падающие - на растущем (тоже не всегда), поэтому очень часто показания выглядят как случайная оценка рынка

В этой версии:

В этой версии мы пытаемся исправить эти две основные проблемы. Добавлены плавающие уровни (благодаря адаптивности таких уровней, их практически можно использовать), а также изменены расчеты - таких изменений не много, но они значительные (расчеты ведутся по значениям). А так как код поменялся не сильно, сохранено оригинальное название индикатора. Возможно, если бы в то время у автора индикатора были инструменты и средства, которыми мы располагаем сегодня, он также внес бы необходимые изменения.

Результаты не идеальны (как и у любого другого индикатора :)), но они далеки от ошибочных результатов оригинальной версии и теперь, похоже, пригодны и для торговли.

Использование:

Смена цвета может служить сигналом для входа или повторного входа, а также для выхода.

PS:

Пример "большой картины" (и объяснение, почему его можно назвать пригодным для использования). Рекомендуется поэкспериментировать с настройками, но, в любом случае, индикатор выглядит вполне подходящим инструментом для использования в торговле.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22630

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