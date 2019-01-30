Теория:

В статье "Производное скользящее среднее" (The Derivative Moving Average) в 1996 году Адам Уайт описал индикатор анализа тренда TAI (Trend Analysis Index) и назвал его основой для входов. Очевидно, в те времена время компьютеры и рыночные данные были редкостью, поскольку индикатор в том виде, в котором он был первоначально представлен и описан, не пригоден для торговли. По двум основным причинам:

В этой версии:

В этой версии мы пытаемся исправить эти две основные проблемы. Добавлены плавающие уровни (благодаря адаптивности таких уровней, их практически можно использовать), а также изменены расчеты - таких изменений не много, но они значительные (расчеты ведутся по значениям). А так как код поменялся не сильно, сохранено оригинальное название индикатора. Возможно, если бы в то время у автора индикатора были инструменты и средства, которыми мы располагаем сегодня, он также внес бы необходимые изменения.

Результаты не идеальны (как и у любого другого индикатора :)), но они далеки от ошибочных результатов оригинальной версии и теперь, похоже, пригодны и для торговли.

Использование:

Смена цвета может служить сигналом для входа или повторного входа, а также для выхода.

PS:

Пример "большой картины" (и объяснение, почему его можно назвать пригодным для использования). Рекомендуется поэкспериментировать с настройками, но, в любом случае, индикатор выглядит вполне подходящим инструментом для использования в торговле.









