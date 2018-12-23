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Elder_Impulse_System - MetaTrader 5脚本

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Elder 脉冲系统信号指标是 Alexander Elder 的脉冲系统。 系统 使用指数移动平均线的斜率和 MACD 直方图对趋势进行分类。

指标有三个输入参数:

  • EMA period
  • MACD fast EMA period
  • MACD slow EMA period

该系统有四种类型:

  1. EMA 正在上涨，MACD 柱状图正在上涨：信号是“做多或观望，不做空”
  2. EMA 正在下降，MACD 柱状图正在下降：信号是“做空或观望，不做多”
  3. EMA 正在上涨，MACD 柱状图正在下降：信号是“做多或做空”
  4. EMA 正在下降，MACD 柱状图正在上涨：信号是“做多或做空”

可以从四个状态萃取三个信号:
做多或观望，不做空,
做空或观望，不做多
做多或做空.
这些信号由指标显示。


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22619

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