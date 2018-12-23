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Elder 脉冲系统信号指标是 Alexander Elder 的脉冲系统。 系统 使用指数移动平均线的斜率和 MACD 直方图对趋势进行分类。
指标有三个输入参数:
- EMA period
- MACD fast EMA period
- MACD slow EMA period
该系统有四种类型:
- EMA 正在上涨，MACD 柱状图正在上涨：信号是“做多或观望，不做空”
- EMA 正在下降，MACD 柱状图正在下降：信号是“做空或观望，不做多”
- EMA 正在上涨，MACD 柱状图正在下降：信号是“做多或做空”
- EMA 正在下降，MACD 柱状图正在上涨：信号是“做多或做空”
可以从四个状态萃取三个信号:
做多或观望，不做空,
做空或观望，不做多 和
做多或做空.
这些信号由指标显示。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22619
GHLA
GHLA 指标GHLA_ST_Bar
Gann HiLo Activator/SuperTrend 柱线指标
Double_Top
双顶指标AO 执行者
基于 iAO 的智能交易系统（Awesome Oscillator 动量震荡器，AO）