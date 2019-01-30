Предпосылки:

Оригинальный индикатор Fisher transform от Элерса использует в расчете преобразования скорректированный RSI, что позволяет дальше нормализовать и выделять значения RSI и на основе этого определять условия рынка.

В этой версии:

Добавлено два шага:

Возможность использования плавающих уровней

Если не хотите использовать плавающий уровень, установите период равным или меньше 1 - уровни переключатся с плавающих на фиксированные.



Сглаживание значения RSI (фильтрация незначительных изменений)

Для сглаживания доступен типичный набор скользящих средних:

Простая скользящая средняя SMA;



Экспоненциальная скользящая средняя EMA;



Сглаженная скользящая средняя SMMA;



Линейно-взвешенная скользящая средняя LWMA.

Использование:

Сигналом индикатора может служить смена цвета.



















