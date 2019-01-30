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Индикаторы

Ehlers fisher transform of smoother RSI - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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1650
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(13)
Опубликован:
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Предпосылки:

Оригинальный индикатор Fisher transform от Элерса использует в расчете преобразования скорректированный RSI, что позволяет дальше нормализовать и выделять значения RSI и на основе этого определять условия рынка.

В этой версии:

Добавлено два шага:

  • Возможность использования плавающих уровней
    • Если не хотите использовать плавающий уровень, установите период равным или меньше 1 - уровни переключатся с плавающих на фиксированные.
  • Сглаживание значения RSI (фильтрация незначительных изменений)
  • Для сглаживания доступен типичный набор скользящих средних:
    • Простая скользящая средняя SMA;
    • Экспоненциальная скользящая средняя EMA;
    • Сглаженная скользящая средняя SMMA;
    • Линейно-взвешенная скользящая средняя LWMA.

Использование:

Сигналом индикатора может служить смена цвета.






Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22616

Bollinger bands squeeze Bollinger bands squeeze

Сжатие полос Боллинджера

ATR adaptive Laguerre filter - levels ATR adaptive Laguerre filter - levels

Фильтр Лагерра с адаптивностью по ATR - уровни

Ehlers fisher transform of rsi(OMA) Ehlers fisher transform of rsi(OMA)

Ehlers fisher transform of rsi(OMA)

Trend analysis index - improved Trend analysis index - improved

Индекс анализа тренда - версия с улучшениями и исправлениями