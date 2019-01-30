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Ehlers fisher transform of smoother RSI - индикатор для MetaTrader 5
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Предпосылки:
Оригинальный индикатор Fisher transform от Элерса использует в расчете преобразования скорректированный RSI, что позволяет дальше нормализовать и выделять значения RSI и на основе этого определять условия рынка.
В этой версии:
Добавлено два шага:
- Возможность использования плавающих уровней
- Если не хотите использовать плавающий уровень, установите период равным или меньше 1 - уровни переключатся с плавающих на фиксированные.
- Сглаживание значения RSI (фильтрация незначительных изменений)
- Для сглаживания доступен типичный набор скользящих средних:
- Простая скользящая средняя SMA;
- Экспоненциальная скользящая средняя EMA;
- Сглаженная скользящая средняя SMMA;
- Линейно-взвешенная скользящая средняя LWMA.
Использование:
Сигналом индикатора может служить смена цвета.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22616
Bollinger bands squeeze
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Ehlers fisher transform of rsi(OMA)
Ehlers fisher transform of rsi(OMA)Trend analysis index - improved
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