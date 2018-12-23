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EA

Exp_XBullsBearsEyes_Vol - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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Exp_XBullsBearsEyes_Vol.mq5 (18.71 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
TradeAlgorithms.mqh (237.01 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
XBullsBearsEyes_Vol.mq5 (30.8 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

交易系统基于 XBullsBearsEyes_Vol 指标的信号。 如果突破超买/超卖等级，当柱线收盘时形成信号。 由于有两个等级，每个等级都有自己的仓位、魔幻数字和突破大小：

input uint Magic1=555;            //正常信号订单的魔幻数字
input uint Magic2=777;            //强信号订单的魔幻数字
input double MM1=0.1;             //每笔交易占存款的财务资源份额（正常信号）
input double MM2=0.2;             //每笔交易占存款的财务资源份额（强信号）

若要正常运行生成的 EA，应将已编译的 XBullsBearsEyes_Vol.ex5 指标文件放于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

默认智能交易系统的输入参数已显示在下面所用的测试中。 测试期间没有使用止损和止盈。

图例 1. 图表上的交易示例

图例 1. 图表上的交易示例

测试结果 2017，EURUSD H8:

图例 2. 测试结果图表

图例 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22606

Exp_XBullsBearsEyes_Vol_Direct Exp_XBullsBearsEyes_Vol_Direct

交易系统基于 XBullsBearsEyes_Vol_Direct 指标信号

VR---STEALS VR---STEALS

此实用工具智能交易系统使用虚拟止损和止盈。 尾随当前品种持仓。

Hans_Indicator_x22_Cloud_System Hans_Indicator_x22_Cloud_System

该指标绘制超越 Hans_Indicator_x22_Cloud 通道扩展的蜡烛。

RSI_Of_MA RSI_Of_MA

均线的 RSI 指标