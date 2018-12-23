交易系统基于 XBullsBearsEyes_Vol 指标的信号。 如果突破超买/超卖等级，当柱线收盘时形成信号。 由于有两个等级，每个等级都有自己的仓位、魔幻数字和突破大小：

input uint Magic1= 555 ; input uint Magic2= 777 ; input double MM1= 0.1 ; input double MM2= 0.2 ;

若要正常运行生成的 EA，应将已编译的 XBullsBearsEyes_Vol.ex5 指标文件放于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

默认智能交易系统的输入参数已显示在下面所用的测试中。 测试期间没有使用止损和止盈。





图例 1. 图表上的交易示例

测试结果 2017，EURUSD H8:





图例 2. 测试结果图表