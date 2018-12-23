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成分 EA - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 2146
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-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来源: Scriptor
MQL5 代码作者: barabashkakvn
EA 等待控制柱线的开盘时间等于 Start hour。 之后，从当前柱线到 Search depth 柱线执行最大和最小价格搜索。 取决于 Order Type, EA 放置限价挂单或追价挂单。
您可以使用交易时段来选择控制柱线的时间:
在两种情况下可以删除挂单:
- 生存周期已经结束（使用 ORDER_TIME_DAY - 订单仅在当前交易日有效）
- 已激活的所有挂单 - 删除剩余挂单（在 OnTradeTransaction 中检测到激活事件）
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22595
InvestorsVsSpeculatorsDelta
投资者与投机者差值指标MaDev
自 MA 的偏离指标
InvestorsVsSpeculators
InvestorsVsSpeculators indicatorEWO
EWO 指标