思路来源: Scriptor

MQL5 代码作者: barabashkakvn

EA 等待控制柱线的开盘时间等于 Start hour。 之后，从当前柱线到 Search depth 柱线执行最大和最小价格搜索。 取决于 Order Type, EA 放置限价挂单或追价挂单。

您可以使用交易时段来选择控制柱线的时间:





在两种情况下可以删除挂单:

生存周期已经结束（使用 ORDER_TIME_DAY - 订单仅在当前交易日有效） 已激活的所有挂单 - 删除剩余挂单（在 OnTradeTransaction 中检测到激活事件）



