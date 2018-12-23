带有均线的扇形 WRSI 是 J. Welles Wilder 的扇形 RSI，在单独窗口里以振荡器形式运行，并带有一条均线。

振荡器值在 +1/-1 范围内振荡

有七个可配置参数:

First RSI period - 第一个 CCI 计算周期

- 第一个 CCI 计算周期 Applied price

RSI count - 扇形中 RSI 的数量

- 扇形中 RSI 的数量 Incremental method - RSI 周期值的递增方法:

- RSI 周期值的递增方法: Addition



Multiplication

Coefficient of increment - 递增比率

- 递增比率 Smoothing period - 中线平滑周期

- 中线平滑周期 Smoothing method - 中线计算方法







