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带有均线的扇形 WRSI 是 J. Welles Wilder 的扇形 RSI，在单独窗口里以振荡器形式运行，并带有一条均线。
振荡器值在 +1/-1 范围内振荡
有七个可配置参数:
- First RSI period - 第一个 CCI 计算周期
- Applied price
- RSI count - 扇形中 RSI 的数量
- Incremental method - RSI 周期值的递增方法:
- Addition
- Multiplication
- Coefficient of increment - 递增比率
- Smoothing period - 中线平滑周期
- Smoothing method - 中线计算方法
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22591
JMACandleTrend_HTF
JMACandleTrend 指标，输入参数中有时间帧选项XBullsBearsEyes_Vol_Direct_Alerts
XBullsBearsEyes_Vol_Direct 指标收到交易信号时可提供警报，发送电子邮件和推送通知