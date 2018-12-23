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FanWRSI2 - MetaTrader 5脚本

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FanWRSI2.mq5 (13.84 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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带有均线的扇形 WRSI 是 J. Welles Wilder 的扇形 RSI，在单独窗口里以振荡器形式运行，并带有一条均线。
振荡器值在 +1/-1 范围内振荡

有七个可配置参数:

  • First RSI period - 第一个 CCI 计算周期
  • Applied price
  • RSI count - 扇形中 RSI 的数量
  • Incremental method - RSI 周期值的递增方法:
    • Addition
    • Multiplication
  • Coefficient of increment - 递增比率
  • Smoothing period - 中线平滑周期
  • Smoothing method - 中线计算方法



由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22591

ADX_Trend ADX_Trend

ADX 趋势指标

EWO EWO

EWO 指标

JMACandleTrend_HTF JMACandleTrend_HTF

JMACandleTrend 指标，输入参数中有时间帧选项

XBullsBearsEyes_Vol_Direct_Alerts XBullsBearsEyes_Vol_Direct_Alerts

XBullsBearsEyes_Vol_Direct 指标收到交易信号时可提供警报，发送电子邮件和推送通知