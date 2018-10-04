Индикатор отображает горизонтальный ценовой уровень, параметры которого устанавливаются при старте индикатора трейдером, с помощью которого задается уровень срабатывания сигнала и подаются сигналы с отправкой почтовых и push-сообщений на смартфон при пробое этой ценового уровня.



При первом запуске индикатора линия, задающая уровень срабатывания, окрашена в серый цвет и неактивна.





Рис.1. Индикатор PriceAlert_V2. Неактивная ценовая линия.





При изменении положения линии на графике трейдером она становится активной и меняет цвет на красный.





Рис.2. Индикатор PriceAlert_V2. Активная ценовая линия.





Как только цена дойдет до линии срабатывания и коснется ее или зайдет за границу линии, индикатор сразу начнет подавать алерты или звуковые сигналы.









Рис.3. Индикатор PriceAlert_V2. Подача алерта.





На каждом тике в момент захода цены за линию индикатор будет подавать по сигналу до тех пор, пока не исчерпает лимит сигналов, определяемый в настройках индикатора внешней переменной AlertTotal (количество сигналов). После этого линия срабатывания окрасится в серый цвет и станет неактитвной до ее следущего перемещения на требуемые уровни трейдером с соответствующим изменением цвета.

input string level_name= "Price_Level_1" ; input string level_comment= "уровень срабатывания" ; input color active_level_color=Red; input color inactive_level_color=Gray; input ENUM_LINE_STYLE level_style= STYLE_SOLID ; input ENUM_WIDTH level_width=w_3; input bool AlertON= true ; input uint AlertTotal= 3 ; input bool EMailON= false ; input bool PushON= false ; input bool Deletelevel= true ;



