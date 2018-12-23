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JMACandleTrend_HTF - MetaTrader 5脚本
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JMACandleTrend 指标，输入参数中有时间帧选项:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期（时间帧）
若要运行指标，应将 JMACandleTrend.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
图例 1. JMACandleTrend_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22590
XBullsBearsEyes_Vol_Direct_Alerts
XBullsBearsEyes_Vol_Direct 指标收到交易信号时可提供警报，发送电子邮件和推送通知PriceAlert_V2
指标显示一条水平价格线。 当交易者启动指标时，其参数将被设置。 该线定义了信号触发价位。 突破该价位则激活信号，并伴随电子邮件和推送通知。