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指标

JMACandleTrend_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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JMACandleTrend_HTF.mq5 (22.62 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
JMACandleTrend.mq5 (18.63 KB) 预览
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JMACandleTrend 指标，输入参数中有时间帧选项:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期（时间帧）

若要运行指标，应将 JMACandleTrend.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

图例 1. JMACandleTrend_HTF 指标

图例 1. JMACandleTrend_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22590

FanWRSI2 FanWRSI2

扇形 WRSI 指标

ADX_Trend ADX_Trend

ADX 趋势指标

XBullsBearsEyes_Vol_Direct_Alerts XBullsBearsEyes_Vol_Direct_Alerts

XBullsBearsEyes_Vol_Direct 指标收到交易信号时可提供警报，发送电子邮件和推送通知

PriceAlert_V2 PriceAlert_V2

指标显示一条水平价格线。 当交易者启动指标时，其参数将被设置。 该线定义了信号触发价位。 突破该价位则激活信号，并伴随电子邮件和推送通知。