Индикатор отображает наклонную трендовую линию, параметры которой устанавливаются при старте индикатора трейдером, с помощью которой задается уровень срабатывания сигнала и подаются сигналы с отправкой почтовых и push-сообщений на смартфон при пробое этой трендовой линии.

Индикатор XBullsBearsEyes_Vol с индикацией направления движения баров гистограммы цветными значками на этих барах

Индикатор отображает горизонтальный ценовой уровень, параметры которого устанавливаются при старте индикатора трейдером, с помощью которого задается уровень срабатывания сигнала и подаются сигналы с отправкой почтовых и push-сообщений на смартфон при пробое этой ценового уровня

Индикатор XBullsBearsEyes_Vol_Direct с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов