Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
XBullsBearsEyes_Vol_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1169
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор XBullsBearsEyes_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикаторов BullsBearsEyes_Vol.ex5.
Рис.1. Индикатор XBullsBearsEyes_Vol_HTF
Индикатор XBullsBearsEyes_Vol с индикацией направления движения баров гистограммы цветными значками на этих барахTrendLineAlert_V2
Индикатор отображает наклонную трендовую линию, параметры которой устанавливаются при старте индикатора трейдером, с помощью которой задается уровень срабатывания сигнала и подаются сигналы с отправкой почтовых и push-сообщений на смартфон при пробое этой трендовой линии.
Индикатор отображает горизонтальный ценовой уровень, параметры которого устанавливаются при старте индикатора трейдером, с помощью которого задается уровень срабатывания сигнала и подаются сигналы с отправкой почтовых и push-сообщений на смартфон при пробое этой ценового уровняXBullsBearsEyes_Vol_Direct_Alerts
Индикатор XBullsBearsEyes_Vol_Direct с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов