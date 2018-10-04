Индикатор отображает наклонную трендовую линию, параметры которой устанавливаются при старте индикатора трейдером, с помощью которой задается уровень срабатывания сигнала и подаются сигналы с отправкой почтовых и push-сообщений на смартфон при пробое этой трендовой линии.



При первом запуске индикатора линия, задающая уровень срабатывания, окрашена в серый цвет и неактивна.





Рис.1. Индикатор TrendLineAlert_V2. Неактивная трендовая линия.





При изменении положения линии на графике трейдером она становится активной и меняет цвет на красный.





Рис.2. Индикатор TrendLineAlert_V2. Активная трендовая линия.





Как только цена дойдет до линии срабатывания и коснется ее или зайдет за границу линии, индикатор сразу начнет подавать алерты или звуковые сигналы.









Рис.3. Индикатор TrendLineAlert_V2. Подача алерта.



На каждом тике в момент захода цены за линию индикатор будет подавать по сигналу до тех пор, пока не исчерпает лимит сигналов, определяемый в настройках индикатора внешней переменной AlertTotal (количество сигналов). После этого линия срабатывания окрасится в серый цвет и станет неактитвной до ее следущего перемещения на требуемые уровни трейдером с соответствующим изменением цвета.



input string level_name= "Trend_Level_1" ; input string level_comment= "трендовый уровень срабатывания" ; input color active_level_color= clrRed ; input color inactive_level_color= clrGray ; input ENUM_LINE_STYLE level_style= STYLE_SOLID ; input ENUM_WIDTH level_width=w_3; input bool AlertON= true ; input uint AlertTotal= 3 ; input bool EMailON= false ; input bool PushON= false ; input bool Deletelevel= true ;



