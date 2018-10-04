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TrendLineAlert_V2 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор отображает наклонную трендовую линию, параметры которой устанавливаются при старте индикатора трейдером, с помощью которой задается уровень срабатывания сигнала и подаются сигналы с отправкой почтовых и push-сообщений на смартфон при пробое этой трендовой линии.
При первом запуске индикатора линия, задающая уровень срабатывания, окрашена в серый цвет и неактивна.
Рис.1. Индикатор TrendLineAlert_V2. Неактивная трендовая линия.
При изменении положения линии на графике трейдером она становится активной и меняет цвет на красный.
Рис.2. Индикатор TrendLineAlert_V2. Активная трендовая линия.
Как только цена дойдет до линии срабатывания и коснется ее или зайдет за границу линии, индикатор сразу начнет подавать алерты или звуковые сигналы.
Рис.3. Индикатор TrendLineAlert_V2. Подача алерта.
На каждом тике в момент захода цены за линию индикатор будет подавать по сигналу до тех пор, пока не исчерпает лимит сигналов, определяемый в настройках индикатора внешней переменной AlertTotal (количество сигналов). После этого линия срабатывания окрасится в серый цвет и станет неактитвной до ее следущего перемещения на требуемые уровни трейдером с соответствующим изменением цвета.
//+------------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+------------------------------------------------+ input string level_name="Trend_Level_1"; //имя уровня срабатывания input string level_comment="трендовый уровень срабатывания"; //комментарий к уровню срабатывания input color active_level_color=clrRed; //цвет активированного уровня input color inactive_level_color=clrGray; //цвет сработавшего уровня input ENUM_LINE_STYLE level_style=STYLE_SOLID; //стиль уровня срабатывания input ENUM_WIDTH level_width=w_3; //толщина уровня срабатывания input bool AlertON=true; //Разрешение подачи алерта input uint AlertTotal=3; //количество сигналов input bool EMailON=false; //Разрешение почтовой отправки сигнала input bool PushON=false; //Разрешение отправки сигнала на мобильный input bool Deletelevel=true; //удаление настройки уровня при смене таймфрейма
Индикатор XBullsBearsEyes_Vol с индикацией направления движения баров гистограммы цветными значками на этих барахXBullsBearsEyes_Vol_HTF
Индикатор XBullsBearsEyes_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах