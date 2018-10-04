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Индикаторы

TrendLineAlert_V2 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор отображает наклонную трендовую линию, параметры которой устанавливаются при старте индикатора трейдером, с помощью которой задается уровень срабатывания сигнала и подаются сигналы  с отправкой почтовых и push-сообщений на смартфон при пробое этой трендовой линии.

При первом запуске индикатора линия, задающая уровень срабатывания, окрашена в серый цвет и неактивна.

Рис.1. Индикатор TrendLineAlert_V2. Неактивная трендовая линия.

Рис.1. Индикатор TrendLineAlert_V2. Неактивная трендовая линия.


При изменении положения линии на графике трейдером она становится активной и меняет цвет на красный.

Рис.2. Индикатор TrendLineAlert_V2. Активная трендовая линия.

Рис.2. Индикатор TrendLineAlert_V2. Активная трендовая линия.


Как только цена дойдет до линии срабатывания и коснется ее или зайдет за границу линии, индикатор сразу начнет подавать алерты или звуковые сигналы.


Рис.3. Индикатор TrendLineAlert_V2. Подача алерта.

Рис.3. Индикатор TrendLineAlert_V2. Подача алерта.

На каждом тике в момент захода цены за линию индикатор будет подавать по сигналу до тех пор, пока не исчерпает лимит сигналов, определяемый в настройках индикатора внешней переменной AlertTotal (количество сигналов). После этого линия срабатывания окрасится в серый цвет и станет неактитвной до ее следущего перемещения на требуемые уровни трейдером с соответствующим изменением цвета.

//+------------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                   |
//+------------------------------------------------+
input string level_name="Trend_Level_1";                            //имя уровня срабатывания
input string level_comment="трендовый уровень срабатывания";        //комментарий к уровню срабатывания
input color active_level_color=clrRed;                              //цвет активированного уровня
input color inactive_level_color=clrGray;                           //цвет сработавшего уровня
input ENUM_LINE_STYLE level_style=STYLE_SOLID;                      //стиль уровня срабатывания
input ENUM_WIDTH level_width=w_3;                                   //толщина уровня срабатывания
input bool AlertON=true;                                            //Разрешение подачи алерта
input uint AlertTotal=3;                                            //количество сигналов
input bool EMailON=false;                                           //Разрешение почтовой отправки сигнала
input bool PushON=false;                                            //Разрешение отправки сигнала на мобильный
input bool Deletelevel=true;                                        //удаление настройки уровня при смене таймфрейма


Virtual Virtual

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