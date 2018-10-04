CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

XBullsBearsEyes_Vol_Direct - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1431
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор XBullsBearsEyes_Vol с индикацией направления движения баров гистограммы цветными значками на этих барах.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор XBullsBearsEyes_Vol_Direct

Рис.1. Индикатор XBullsBearsEyes_Vol_Direct


TrendLineAlert_V2 TrendLineAlert_V2

Индикатор отображает наклонную трендовую линию, параметры которой устанавливаются при старте индикатора трейдером, с помощью которой задается уровень срабатывания сигнала и подаются сигналы с отправкой почтовых и push-сообщений на смартфон при пробое этой трендовой линии.

Virtual Virtual

Виртуальное торговое окружение

XBullsBearsEyes_Vol_HTF XBullsBearsEyes_Vol_HTF

Индикатор XBullsBearsEyes_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

PriceAlert_V2 PriceAlert_V2

Индикатор отображает горизонтальный ценовой уровень, параметры которого устанавливаются при старте индикатора трейдером, с помощью которого задается уровень срабатывания сигнала и подаются сигналы с отправкой почтовых и push-сообщений на смартфон при пробое этой ценового уровня