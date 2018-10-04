Индикатор XBullsBearsEyes_Vol с индикацией направления движения баров гистограммы цветными значками на этих барах.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".





Рис.1. Индикатор XBullsBearsEyes_Vol_Direct