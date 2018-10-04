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XBullsBearsEyes_Vol_Direct - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор XBullsBearsEyes_Vol с индикацией направления движения баров гистограммы цветными значками на этих барах.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор XBullsBearsEyes_Vol_Direct
Индикатор отображает наклонную трендовую линию, параметры которой устанавливаются при старте индикатора трейдером, с помощью которой задается уровень срабатывания сигнала и подаются сигналы с отправкой почтовых и push-сообщений на смартфон при пробое этой трендовой линии.Virtual
Виртуальное торговое окружение
Индикатор XBullsBearsEyes_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахPriceAlert_V2
Индикатор отображает горизонтальный ценовой уровень, параметры которого устанавливаются при старте индикатора трейдером, с помощью которого задается уровень срабатывания сигнала и подаются сигналы с отправкой почтовых и push-сообщений на смартфон при пробое этой ценового уровня