指标显示一条倾斜的趋势线。 当交易者启动指标时，其参数将被设置。 趋势线定义了信号触发价位。 趋势线突破激活信号，并伴随电子邮件和推送通知。



在第一次启动期间，设置趋势线的触发级别为灰色，并保持未激活状态。





图例 1. TrendLineAlert_V2 指标。 未激活趋势线





当交易者更改图表上的趋势线位置时，它变为激活状态并将其颜色更改为红色。





图例 2. TrendLineAlert_V2 指标。 激活趋势线





一旦价格到达触发线，指标就会激活警报或音频信号。









图例 3. TrendLineAlert_V2 指标。 激活报警



指标在每个逐笔报价处提供信号，在此期间趋势线保持突破直到初级信号限制。 限制由指标设置中的 AlertTotal 外部变量（number of signals）指定。 之后，触发线变为灰色并变为无效，直到由交易者将相应颜色变化移动到所需价位。



input string level_name= "Trend_Level_1" ; input string level_comment= "trend trigger level" ; input color active_level_color= clrRed ; input color inactive_level_color= clrGray ; input ENUM_LINE_STYLE level_style= STYLE_SOLID ; input ENUM_WIDTH level_width=w_3; input bool AlertON= true ; input uint AlertTotal= 3 ; input bool EMailON= false ; input bool PushON= false ; input bool Deletelevel= true ;



