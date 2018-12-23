思路来源: Victor Chebotariov

MQL5 代码作者: barabashkakvn

基于三条移动平均线的指标。 如果我们将这些 MA 附加到图表中，我们会得到类似于鳄鱼的东西。 操作原理也类似。

如果 MA 收盘价超过 MA (H+L+O+C)/4, 而 MA (H+L+O+C)/4 超过 MA 开盘价 - 买入。 如果 MA 收盘价低于 MA (H+L+O+C)/4, 而 MA (H+L+O+C)/4 低于 MA 开盘价 - 卖出。 如果 MA 收盘价超过 MA (H+L+O+C)/4 - 平空头持仓。 如果 MA 收盘价低于 MA (H+L+O+C)/4 - 平多头持仓。



指标使用两条线显示这些信号:



绿线表示买入/卖出信号。 如果零线向上交叉 - 买入，向下 - 卖出。 红线表示离场信号。 如果零线向上交叉 - 平空头持仓，向下 - 平多头持仓。



