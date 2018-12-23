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MAMy v3 - MetaTrader 5脚本

ExpertTrader | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
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MAMy v3.mq5 (18.48 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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思路来源Victor Chebotariov

MQL5 代码作者: barabashkakvn

基于三条移动平均线的指标。 如果我们将这些 MA 附加到图表中，我们会得到类似于鳄鱼的东西。 操作原理也类似。

  1. 如果 MA 收盘价超过 MA (H+L+O+C)/4, 而 MA (H+L+O+C)/4 超过 MA 开盘价 - 买入。
  2. 如果 MA 收盘价低于 MA (H+L+O+C)/4, 而 MA (H+L+O+C)/4 低于 MA 开盘价 - 卖出。
  3. 如果 MA 收盘价超过 MA (H+L+O+C)/4 - 平空头持仓。
  4. 如果 MA 收盘价低于 MA (H+L+O+C)/4 - 平多头持仓。


指标使用两条线显示这些信号:

  1. 绿线表示买入/卖出信号。 如果零线向上交叉 - 买入，向下 - 卖出。
  2. 红线表示离场信号。 如果零线向上交叉 - 平空头持仓，向下 - 平多头持仓。

MAMy v.3

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22574

虚拟 虚拟

虚拟交易环境

MAMy 智能系统 MAMy 智能系统

基于 MAMy v.3 指标的 EA

RNN RNN

基于 iRSI（相对强弱指数，RSI）指标和小型神经网络的智能交易系统

XBullsBearsEyes_Vol XBullsBearsEyes_Vol

BullsBearsEyes_Vol 指标，针对结果直方图进行额外均化