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MAMy v3 - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 2067
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来源: Victor Chebotariov
MQL5 代码作者: barabashkakvn
基于三条移动平均线的指标。 如果我们将这些 MA 附加到图表中，我们会得到类似于鳄鱼的东西。 操作原理也类似。
- 如果 MA 收盘价超过 MA (H+L+O+C)/4, 而 MA (H+L+O+C)/4 超过 MA 开盘价 - 买入。
- 如果 MA 收盘价低于 MA (H+L+O+C)/4, 而 MA (H+L+O+C)/4 低于 MA 开盘价 - 卖出。
- 如果 MA 收盘价超过 MA (H+L+O+C)/4 - 平空头持仓。
- 如果 MA 收盘价低于 MA (H+L+O+C)/4 - 平多头持仓。
指标使用两条线显示这些信号:
- 绿线表示买入/卖出信号。 如果零线向上交叉 - 买入，向下 - 卖出。
- 红线表示离场信号。 如果零线向上交叉 - 平空头持仓，向下 - 平多头持仓。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22574
RNN
基于 iRSI（相对强弱指数，RSI）指标和小型神经网络的智能交易系统XBullsBearsEyes_Vol
BullsBearsEyes_Vol 指标，针对结果直方图进行额外均化