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RNN - MetaTrader 5EA

Reshetov | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
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4.8 (180)
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思路来源Yury Reshetov

MQL5 代码作者: barabashkakvn

基于 iRSI（相对强弱指数，RSI）指标和小型神经网络的智能交易系统。 优化期间使用 OHLC 模式 - EA 自身仅在出现新柱线时操作。

EURUSD M5 的示例:


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22573

MAMy v3 MAMy v3

基于三条移动平均线的指标

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BullsBearsEyes_Vol 指标，针对结果直方图进行额外均化

JMACandleTrend_HTF_Signal JMACandleTrend_HTF_Signal

JMACandleTrend_HTF_Signal 指标显示趋势方向，或 JMACandleTrend 指标在所选柱线上生成交易信号时作为趋势或交易方向的彩色指示图形对象，如果存在执行交易的信号，则生成警报或声音通知，或发送推送通知到智能手机