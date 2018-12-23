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RNN - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 2543
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来源: Yury Reshetov
MQL5 代码作者: barabashkakvn
基于 iRSI（相对强弱指数，RSI）指标和小型神经网络的智能交易系统。 优化期间使用 OHLC 模式 - EA 自身仅在出现新柱线时操作。
EURUSD M5 的示例:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22573
XBullsBearsEyes_Vol
BullsBearsEyes_Vol 指标，针对结果直方图进行额外均化JMACandleTrend_HTF_Signal
JMACandleTrend_HTF_Signal 指标显示趋势方向，或 JMACandleTrend 指标在所选柱线上生成交易信号时作为趋势或交易方向的彩色指示图形对象，如果存在执行交易的信号，则生成警报或声音通知，或发送推送通知到智能手机