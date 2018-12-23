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指标

JMACandleTrend_Signal - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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JMACandleTrend_Signal.mq5 (29.81 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
JMACandleTrend.mq5 (18.63 KB) 预览
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JMACandleTrend_Signal 指标利用固定时间帧的 JMACandleTrend 指标的数值显示有关当前趋势的信息。

初始指标中间线的颜色是信号的来源。 线条上的颜色符号在相应时间帧的柱线发生变化时出现。

若要运行指标，应将 JMACandleTrend.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

图例 1. JMACandleTrend_Signal 指标

图例 1. JMACandleTrend_Signal 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22566

JMACandleTrend_x10 JMACandleTrend_x10

JMACandleTrend_x10 显示来自指标输入参数中定义的十个不同时间帧的 JMACandle 指标信号方向

MultiJMACandleTrend_x10 MultiJMACandleTrend_x10

该指标利用来自十个不同时间帧的 JMACandleTrend 指标的颜色显示当前趋势的信息

JMACandleTrend JMACandleTrend

当 JMACandle 蜡烛改变方向时，触发信号量指标。

三个指标 三个指标

智能交易系统基于 OHLC 和三个指标：iMACD（移动平均线收敛/发散，MACD），iStochastic（随机振荡器）和 iRSI（相对强弱指数，RSI）