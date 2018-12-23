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JMACandleTrend_Signal - MetaTrader 5脚本
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JMACandleTrend_Signal 指标利用固定时间帧的 JMACandleTrend 指标的数值显示有关当前趋势的信息。
初始指标中间线的颜色是信号的来源。 线条上的颜色符号在相应时间帧的柱线发生变化时出现。
若要运行指标，应将 JMACandleTrend.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
图例 1. JMACandleTrend_Signal 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22566
JMACandleTrend_x10
JMACandleTrend_x10 显示来自指标输入参数中定义的十个不同时间帧的 JMACandle 指标信号方向MultiJMACandleTrend_x10
该指标利用来自十个不同时间帧的 JMACandleTrend 指标的颜色显示当前趋势的信息
JMACandleTrend
当 JMACandle 蜡烛改变方向时，触发信号量指标。三个指标
智能交易系统基于 OHLC 和三个指标：iMACD（移动平均线收敛/发散，MACD），iStochastic（随机振荡器）和 iRSI（相对强弱指数，RSI）