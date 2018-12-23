JMACandleTrend_Signal 指标利用固定时间帧的 JMACandleTrend 指标的数值显示有关当前趋势的信息。



初始指标中间线的颜色是信号的来源。 线条上的颜色符号在相应时间帧的柱线发生变化时出现。

若要运行指标，应将 JMACandleTrend.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。





图例 1. JMACandleTrend_Signal 指标